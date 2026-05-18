Lokführer unter Drogen: 8 Menschen sterben

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit acht Toten in der thailändischen Hauptstadt Bangkok erheben die Ermittler Vorwürfe gegen den Fahrer des Zuges, der einen Bus gerammt hatte.

Der Lokführer habe nachweislich unter Drogen gestanden und keine gültige Fahrerlaubnis besessen, berichten thailändische Medien am Montag unter Berufung auf örtliche Behörden.

Der Güterzug hatte den Linienbus am Samstagnachmittag nahe der Bahnstation Makkasan erfasst, als dieser die Gleise überquerte. Der Bus wurde mitgerissen und gegen mehrere Autos und Motorräder gerammt, woraufhin diese in Brand gerieten. Auf Fotos waren dicke Rauchschwaden und ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen. Etwa 30 Menschen wurden verletzt.

Die Verkehrsbehörde ordnete nun laut "Bangkok Post" verpflichtende Alkohol- und Drogentests für alle Beschäftigten im Zugbetrieb an. Außerdem seien Ermittlungen gegen Aufsichtspersonen angekündigt worden, die zuließen, dass der 46-jährige Lokführer den Zug steuerte. Der Fahrer sei inzwischen suspendiert worden.