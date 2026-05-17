Geht Krieg weiter? Rätsel um neues Trump-Posting

Nach einer wochenlangen Waffenruhe prüft US-Präsident Donald Trump offenbar die Wiederaufnahme von Militärschlägen gegen den Iran, wobei auch Pläne für den Einsatz von Bodentruppen vorliegen.

Kommende Woche wollen die Armeen der USA und Israels laut einem Bericht der „New York Times“ für neue Einsätze im Iran bereit sein. Das vorrangige Ziel der ausgearbeiteten Pläne sei demnach die Sicherung oder Verschleppung des iranischen Atommaterials.

Zudem existieren Vorbereitungen für eine Einnahme der Öl-Insel Charg in der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die auch für die Wirtschaft in Österreich eine Rolle spielt. Für die Durchführung aller Operationen fehlt derzeit allerdings noch das finale grüne Licht von US-Präsident Donald Trump.

Trump postet kryptische Botschaft

Der US-Präsident heizte die Spekulationen um einen bevorstehenden Einsatz selbst weiter an. Am Samstagabend veröffentlichte Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ ein martialisches Bild. Das Foto zeigte den Präsidenten in seiner Golfbekleidung auf einem Schiff im stürmischen Meer an der Seite eines Marine-Admirals, während er entschlossen den Zeigefinger ausstreckt. Untermalt wurde der Beitrag mit der kurzen Botschaft: „Die Ruhe vor dem Sturm“.

Emirate für Bodeneinsatz gesucht

Ein weiterer Medienbericht des britischen „Telegraph“ brachte am Sonntag neue Details ans Licht. Demnach versuchen die USA im Konflikt mit dem Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate zu einer aktiveren Rolle zu bewegen. Konkret fordern die USA, dass Streitkräfte der Emirate die iranische Insel Lavan mit eigenen Bodentruppen besetzen sollen, welche bereits zu Beginn des Krieges beschossen worden war. Ein anonymer US-Beamter äußerte sich dazu mit den Worten: „Holt sie euch! Es wären Truppen der VAE vor Ort – anstelle der US-Truppen.“

Heftige Angriffe auf Dubai

Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden vom laufenden Konflikt bisher schwer getroffen. Seit dem Kriegsausbruch am 28. Februar verzeichnete das Land mehr als 2800 Angriffe durch iranische Drohnen und Raketen. Dabei gingen auch Bilder von brennenden Gebäuden in der Metropole Dubai um die Welt, bei denen unter anderem eine der bekannten palmförmigen Hotel-Inseln getroffen wurde. Am Sonntag vermeldete das Land zudem einen Drohnentreffer auf den Stromgenerator eines Atomkraftwerks, der einen Brand auslöste. Nach offiziellen Angaben gab es dabei keine Verletzten, und die gemessenen Strahlungswerte blieben im normalen Bereich.