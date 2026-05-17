Paukenschlag: Real-Legende muss gehen

Bei Real Madrid geht im Sommer eine Ära zu Ende

Klublegende Dani Carvajal wird die Königlichen im Sommer nach 13 Jahren verlassen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Informationen von The Athletic. Der langjährige Rechtsverteidiger soll keinen neuen Vertrag mehr erhalten und den Verein nach Ablauf seiner Vereinbarung verlassen.

Carvajal zählt zu den prägendsten Figuren der erfolgreichsten Real-Generation der vergangenen Jahre. Nach seiner Rückkehr von Bayer Leverkusen im Jahr 2013 entwickelte sich der Spanier zum unumstrittenen Stammspieler auf der rechten Abwehrseite. Insgesamt absolvierte er 449 Pflichtspiele für die Madrilenen, gewann unter anderem sechs Mal die Champions League sowie vier spanische Meisterschaften und wurde zu einem der wichtigsten Führungsspieler im Bernabéu.

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Nicht mehr erste Wahl

Doch in den vergangenen beiden Jahren wurde der inzwischen 34-Jährige immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Besonders ein schwerer Kreuzbandriss im Jahr 2024 sowie weitere Knie- und Fußprobleme erschwerten seine Rückkehr zur alten Form erheblich. In dieser Saison kam Carvajal nur noch unregelmäßig zum Einsatz. Gleichzeitig setzte Real zunehmend auf Trent Alexander-Arnold, der intern als langfristige Lösung auf der rechten Seite gilt.

Bereits seit Monaten gab es deshalb Spekulationen über einen möglichen Abschied. Interesse soll es unter anderem aus Italien und dem Mittleren Osten gegeben haben, wobei ein Wechsel in die Saudi Pro League zuletzt als kompliziert galt.