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João Pedro
© Getty

Nachfolger

Nach Lewa-Aus: Barca will 100-Millionen-Stürmer

Von
17.05.26, 06:51
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Der Brasilianer soll Robert Lewandowski ersetzen. 

Nach drei Meistertiteln in vier Jahren verlässt Stürmerstar Robert Lewandowski den FC Barcelona wieder. Der mittlerweile 37-jährige Torjäger, der in dieser Saison einige Male verletzt war, bekommt bei den Katalanen keinen neuen Vertrag mehr. "Kam als Star, geht als Legende", schrieb Barcelona in den sozialen Medien. "Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist", erklärte Lewandowski.

Barca ist nun bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Nachdem ein Transfer von Atlético Madrids Julián Álvarez nur schwer realisierbar erscheint, rückt nun Chelsea-Angreifer João Pedro stärker in den Mittelpunkt. Nach Informationen der spanischen Sportzeitungen Mundo Deportivo und Sport gilt der Brasilianer inzwischen sogar als Wunschlösung der Katalanen.

João Pedro
© Getty

100 Millionen Euro

Sportdirektor Deco soll bereits erste Gespräche geführt haben. Kontakte zwischen beiden Seiten habe es demnach schon Mitte April gegeben. Der 24-Jährige ist allerdings nicht billig: Chelsea soll 100 Millionen Euro für den Angreifer verlangen.

Deco
© Getty

João Pedro steht noch bis 2033 bei Chelsea unter Vertrag und besitzt keine Ausstiegsklausel. Sportlich lieferte der 1,86 Meter große Angreifer bislang starke Zahlen: In 51 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Barcelona sucht dringend einen langfristigen Nachfolger im Sturmzentrum – offen bleibt jedoch, ob der finanziell angeschlagene Klub tatsächlich bereit ist, erneut eine Summe im Bereich von 100 Millionen Euro zu investieren.

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