Manuel Neuer bei der WM: "Menschliche Katastrophe"

Die Comeback-Sensation ist perfekt: Laut Sky-Experte Lothar Matthäus kehrt Torwart Manuel Neuer für die WM in die deutsche Nationalmannschaft zurück.

Manuel Neuer feiert sein Nationalteam-Comeback. Das verkündet zumindest Sky-Experte Lothar Matthäus nach dem Bundesliga-Finale.

In den letzten Tagen pfiffen es die Spatzen schon von den Dächern, dass der 40-jährige Torhüter im WM-Großkader des DFB stehen soll. Nach dem letzten Meisterschaftsspiel wurde der ehemalige Welttorhüter mit Fragen dazu gelöchert und blieb stets zurückhaltend. Immerhin gab er zu, dass er immer wieder Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe.

Matthäus bezüglich Rückkehr sicher

Matthäus ist sich derweil absolut sicher, dass die Rückkehr ins DFB-Tor perfekt ist: „Ein Nein hätte er sagen können. Wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich in Urlaub – und wenn er nicht zur WM fährt, sagt er nein.“

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Erst am Freitag verkündeten die Bayern, dass Neuer noch ein weiteres Jahr im Trikot des FC Bayern feiern wird. Nun könnte ihm sogar das 1er-Trikot bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko winken. Dort möchte er seine großartige Karriere mit dem zweiten Weltmeister-Titel krönen.

"Menschliche Katastrophe"

Wie wird das Neuer-Comeback im DFB-Tor in Deutschland gesehen? BILD-Sportchef Walter M. Straten titelt seine Kolumne „Die Lage der Liga“ mit „Menschliche Katastrophe für Baumann“.

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Baumann selbst bleibt gelassen. Am letzten Bundesligaspieltag sagte er: „Von meiner Seite gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe meine Infos aus meinem Gespräch mit Julian. Das war ein Vier-Augen-Gespräch. Ich gehe sehr selbstbewusst in die WM-Vorbereitung und dann in die WM.“ Und: „Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.“