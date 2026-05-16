Entscheidung gefallen: Alonso unterschreibt Mega-Vertrag bei Chelsea

Trainer-Knall in der Premier League: Xabi Alonso wird neuer Trainer beim FC Chelsea.

Der Sensations-Deal hat sich bereits die ganze Woche angekündigt: Xabi Alonso wird neuer Trainer beim FC Chelsea. Damit setzt er sich gegen Andoni Iraola, Marco Silva und Oliver Glasner durch.

Kurz nachdem die Londoner das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verloren haben, dürfte der 44-jährige Spanier seinen Vertrag bei den Blues bereits unterschrieben haben, wie BBC berichtet.

Mission Premier League

Damit hat der Ex-Real-Coach nach einem halben Jahr einen neuen Arbeitgeber gefunden und soll den englischen Hauptstadtverein wieder an die Spitze der Premier League führen. Wie mehrere Medien übereinsitmmend berichten soll die Bestätigung vom Verein in den kommenden Tagen folgen.

Bei Chelsea soll Alonso gleich einen Vertrag über die kommenden vier Jahre unterschreiben. Besonders überraschend ist der Deal, weil Xabi Alonso lange Zeit als Nachfolger von Arne Slot gehandelt wurde. Die Reds wollen aber voraussichtlich mit dem Niederländer in die nächste Saison gehen.