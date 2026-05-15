Linden LIVE: Routine statt Paukenschlag bei Rangnicks Auswahl

In Österreich wartet alles auf die Kader-Bekanntgabe von Ralf Rangnick am Montag. Während Deutschland über ein Neuer-Comeback rätselt, setzt unser Teamchef auf Kontinuität und bewährte Kräfte.

Ganz Fußball-Deutschland stellt sich die Frage, ob der 40-jährige Manuel Neuer zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Team doch noch seine fünfte WM bestreiten wird. Der Weltklassetormann, der vor einer Vertragsverlängerung bei Bayern steht, soll zum erweiterten Kader gehören, den Bundestrainer Julian Nagelsmann der FIFA bekannt gab. Seine Entscheidung wird Nagelsmann nicht Samstagabend als Gast im ZDF-Sportstudio verraten, sondern fünf Tage später. Ralf Rangnick verrät bereits Montagnachmittag (16:00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) im ÖFB-Campus, wer am 27. Mai später beim Start in die letzten WM-Vorbereitungen dabei sein wird. Es wird zu keinem Paukenschlag kommen, der in Deutschland Neuers Nominierung wäre. Rangnicks Vertragsverlängerung dürfte auch nicht bekannt werden. Denn der Teamchef stellt an sich selbst hohe Ansprüche. Daher wäre es nicht auszuschließen, dass er aufhört, wenn Österreich die Vorrunde wider Erwarten nicht überstehen sollte.

Keine Experimente beim Personal

Rangnick vertraut denen, die sich bewährt haben, was seine Berechtigung hat. Daher gibt es praktisch 19 Fixstarter. Das sind die Torhüter Alexander Schlager und Pentz, in der Abwehr Posch, Lienhart, Danso, Kapitän Alaba und Mwene, im Mittelfeld Seiwald, Xaver Schlager, die Allzweckwaffe Laimer, der auf vier Positionen eingesetzt werden kann, Grillitsch, sofern er fit wird, Baumgartner, Prass, Schmid, Wanner und Chukwuemeka, der bei Borussia Dortmund nach seinem Teamdebüt erstmals als Profi durchspielte, im Finish aber kaum eingesetzt wurde, im Angriff Arnautovic, Gregoritsch und Kalajdzic. Arnautovic, Doublegewinner mit Roter Stern Belgrad, ist schon einige Zeit kein Spieler für 90 Minuten mehr, hat dennoch die meisten Werbeverträge aller Teamspieler. Seine „Alkoholaktivitäten“ (Gin, Wodka) endeten zwar mit einem Flop, jetzt hat er aber Verträge mit Teamsponsor Hyundai und Egger Bier. Das spricht für die Cleverness seiner Werbeagenten Thomas Brandner.

Alaba fit für das Abwehrzentrum

Wichtig ist, dass der Kapitän fit ist. Das zeigte David Alaba Mittwoch im Bernabeu-Stadion über 90 Minuten im Abwehrzentrum von Real Madrid beim 2:0 gegen den Letzten Oviedo. Erst sein vierter Startelfeinsatz in dieser Saison, in der er insgesamt 505 Minuten im Real-Dress spielte, der erste seit 21. Februar beim 1:2 gegen Osasuna in Pamplona. Alle offenen Fragen sind nicht wirklich bedeutend. Ob Polster oder Pilsen-Legionär Wiegele der dritte Tormann ist, wird nicht entscheidend zum WM-Erfolg beitragen. Ebenso nicht, wer als Innenverteidiger auf der Bank sitzen wird. Ob Affengruber, der mit Elche in den letzten zwei Runden gegen Getafe und Girona gegen den Abstieg aus der La Liga kämpft, oder Swoboda. Oder wer die Alternative zu Alaba als Linksfuß ist. Da gibt es ein Werder Bremen-Duell zwischen Wöber und Friedl. Dass Rangnick die Fähigkeiten Wöbers sowohl als Innen- wie auch als Außenverteidiger schätzt, gilt als offenes Geheimnis. Wer könnte noch als Stürmer in den WM-Kader rutschen? Wurmbrand dürfte ein Opfer von Rapids Trainer Thorup sein, der ihn im Frühjahr nicht forcierte, auch falsch als Außendecker statt als Stürmer einsetzte.