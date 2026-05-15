Blau-Weiß und GAK kämpfen um den nackten Liga-Verbleib

In Linz kommt es morgen zum ultimativen Schicksalsspiel der Bundesliga. Blau-Weiß Linz empfängt den GAK im direkten Duell um den Klassenerhalt – für die Oberösterreicher zählt dabei nur ein Sieg.

Alles oder nichts: Für Blau-Weiß Linz und den GAK geht es am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im direkten Duell der letzten Runde im Hofmann Personal Stadion um den Verbleib in der Bundesliga. Die Ausgangslage ist dramatisch: Während das Schlusslicht aus Linz zum Siegen verdammt ist, reicht den Grazern bereits ein Unentschieden zur Rettung. Obwohl der GAK drei Punkte Vorsprung hat, würden sie bei einer Niederlage aufgrund der fehlenden Abrundung nach dem Grunddurchgang hinter die Linzer zurückfallen.

Blau-Weiß setzt auf Heimstärke

Blau-Weiß-Coach Michael Köllner gibt sich vor dem Showdown trotzig: "Über uns ist schon der Totengesang angestimmt worden, aber wir sind trotzdem noch da." Hoffnung gibt die makellose Heimbilanz im unteren Play-off: Vier Siege in vier Spielen bei einem Torverhältnis von 14:2 sprechen eine deutliche Sprache. Zudem gewannen die Linzer das erste Saison-Heimspiel gegen die Grazer klar mit 3:0. Über 5.000 Fans werden das Stadion in einen Hexenkessel verwandeln, um den drohenden Gang in die 2. Liga doch noch abzuwenden.

Feldhofer vertraut der Grazer Coolness

GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer setzt hingegen auf die jüngsten Erfolge. Die letzten beiden direkten Duelle in Graz konnten die "Athletiker" mit 3:1 und 2:1 für sich entscheiden. "Die Spieler wirken sehr fokussiert und gehen die Reise mit einem sehr guten Gefühl an", betonte Feldhofer. GAK-Sportdirektor Tino Wawra, der selbst eine BWL-Vergangenheit hat, mahnte dennoch zur Ruhe: "Unsere Aufgabe wird es sein, trotzdem kühlen Kopf zu bewahren." Für den GAK geht es darum, die starke Heimausbeute der Linzer zu brechen und den einen nötigen Punkt zu entführen.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz – GAK

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Hofmann Personal Stadion, Linz Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2025/26:



3:0 (h)

1:3 (a)

1:2 (a)

Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Varesi-Strauss - S. Seidl, Briedl - Dahlqvist, Maier, Pirkl - Weissman, Ronivaldo

Es fehlen: Anderson (im Aufbautraining), Goiginger (verletzt), Conde (Vater geworden)

GAK: Stolz - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Italiano, Schriebl, Olesen, Lichtenberger, Klassen - Grosse, Harakate

Es fehlen: Schiestl (Muskelblessur), Oberleitner (Knie), Jano (Knöchel)

Live auf Sky Sport Austria.