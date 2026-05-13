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Lena Schilling
© orf

Brisant

Lena Schilling liebt ihren Chef: Er ist 24 Jahre älter

13.05.26, 10:53
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Lena Schilling hat eine neue Liebe gefunden. Bei ihm handelt es sich um den Co-Fraktionsvorsitzenden der europäischen Grünen, also ihren Chef. Er ist 24 Jahre älter als die 25-Jährige Schilling. 

Wie "Politico" berichtet, hat Grünen-EU-Abgeordnete Lena Schiling eine neue Liebe. Dabei soll es sich um den Niederländer Bas Eickhout (49) handeln. Er ist der Co-Fraktionsschef der Grünen im EU-Parlament. 

Bas Eickhout
© europarl.europa.eu


 

Demnach sollen die beiden ihre Liebe gegenüber ihrer Fraktion während einer Studienreise in Zagreb öffentlich gemacht haben. Schilling ist bekanntlich die jüngste Abgeordnete im EU-Parlament und nun mit einem der ranghöchsten Abgeordneten zusammen. 

„Die Bekanntgabe hat sichergestellt, dass alle Mitglieder der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass die Arbeit der Fraktion dadurch nicht beeinträchtigt wird“, zitiert "Politico" Simon McKeagney, Sprecher der Grünen. Zwar gibt es keine offiziellen Parlamentsregeln für persönliche Beziehungen, doch müssen sie offengelegt werden, wenn Interessenskonflikte zu befürchten sind. 

Schilling und Eickhout reisten zur COP

Schilling und Eickhout vertraten die Grünen-Fraktion im vergangenen November beim COP-Klimagipfel in Brasilien. Auch ein gemeinsames Instagram-Video der beiden gibt es zur Klimakonferenz. 

Das Liebes-Outing soll jedenfalls ein "sehr unangenehmer" Moment gewesen sein, berichten Augenzeugen gegenüber "Politico". Eine andere Person erklärte, dass eine Vermischung von Arbeit und Vergnügen "problematisch" sein könne, aber: "Liebe ist Liebe".

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