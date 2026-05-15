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Bullen-Finale!

Salzburg kämpft gegen Hartberg um die Europa League

15.05.26, 23:09
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Salzburg will die schwächste Saison der RB-Ära am Sonntag versöhnlich beenden. Gegen die Hartberger geht es für die Bullen im eigenen Stadion noch um das Ticket für die Europa League.

Die Bullen empfangen den TSV Hartberg am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Red Bull Arena. Für Salzburg steht als Tabellendritter viel auf dem Spiel, denn der Vorsprung auf die Verfolger ist geschmolzen. Nur mit einem Heimsieg ist der Startplatz in der Europa League fix, ansonsten droht das Abrutschen in die Conference League.

Kampfansage von Trainer Daniel Beichler

Coach Daniel Beichler lässt vor dem Duell gegen das Tabellenschlusslicht der Meistergruppe keine Zweifel an der Marschroute aufkommen. Wir sind Wettkämpfer, wollen das Maximale rausholen, dementsprechend erwarte ich, dass wir alles raushauen, erklärte der Trainer. Für ihn ist die Endplatzierung entscheidend, da die Qualifikation für die Europa League sportlich wie finanziell einen massiven Unterschied zur Conference League macht.

Imagepflege und Druck nach unten

Auch Routinier Stefan Lainer betont die Wichtigkeit der Partie für das Standing des Klubs. Als Dritter hast du andere Voraussetzungen für nächste Saison, es ist für die Außendarstellung besser und auch für das Gefühl, dass wir nicht noch nach hinten abrutschen, so der Verteidiger. Nach einer enttäuschenden Spielzeit ohne Titel geht es für die Salzburger vor allem darum, das ramponierte Sieger-Image zumindest teilweise wiederherzustellen.

Abschiedstour für Manfred Schmid

Gegner Hartberg reist als fixierter Sechster nach Salzburg, weshalb der sportliche Druck bei den Steirern geringer ausfällt. Es ist das letzte Spiel für Trainer Manfred Schmid, der den Verein mit einer ausgeglichenen Bilanz von 20 Siegen, 20 Remis und 19 Niederlagen verlässt. Zuletzt setzte es für die Hartberger allerdings drei Niederlagen in Serie, was die Favoritenrolle der Salzburger unterstreicht.

Mögliche Aufstellungen:

Red Bull Salzburg – TSV Hartberg

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
  • Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:1 (a)
  • 0:0 (h)
  • 2:1 (a)

Red Bull Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Drexler, Krätzig - S. Diabate, Kjaergaard - Vertessen, Kitano, Alajbegovic - Onisiwo

Es fehlen: Bidstrup (Wade), Kawamura (Knie), Lukic (Rücken), Omoregie (Schulter)

TSV Hartberg: Hülsmann - Schopp, Spendlhofer, Wilfinger - Pazourek, Heil, Markus, Kainz, Hennig - Fridrikas, Hoffmann

Es fehlen: Vincze (Knie), Drew (Rücken)

Live auf Sky Sport Austria.

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