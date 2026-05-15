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© Getty Images

Vor wichtigen Finale

CL-Ticket sicher: Aston Villa besiegt Liverpool mit 4:2

15.05.26, 23:30
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Aston Villa hat sich als viertes Team in der englischen Fußball-Premier-League einen Champions-League-Platz gesichert. 

Die "Villans" besiegten den entthronten Titelverteidiger Liverpool am Freitagabend zu Hause mit 4:2 (1:0) und zogen eine Runde vor Schluss damit um drei Punkte am direkten Konkurrenten vorbei. Ollie Watkins traf im Doppelpack (56., 72.). Dazu waren Morgan Rogers (41.) und John McGinn mit einem Traumtor (88.) für den Europa-League-Finalisten erfolgreich.

Zwei Tore von Abwehrstar Virgil van Dijk (51., 91.) waren für Liverpool in Birmingham zu wenig. Die "Reds" haben das CL-Ticket für die kommende Saison bei vier Punkten Vorsprung auf den Sechsten Bournemouth aber immer noch in der eigenen Hand. Bournemouth empfängt erst am Dienstag den Titelkandidaten Manchester City. Aston Villa trifft im Europa-League-Finale am Mittwoch in Istanbul auf den SC Freiburg, ehe am folgenden Sonntag das Ligafinale gegen ManCity wartet.

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