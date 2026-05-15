Trainer-Knall: Mourinho lehnt Vertragsangebot ab

Seit Tagen verdichten sich die Gerüchte, dass Jose Mourinho vor einer Rückkehr zu Real Madrid steht. Nun hat der Portugiese offen über Vertragsverhandlungen gesprochen.

"The Special One" soll Real Madrid retten, das ist der klare Plan von Vereinspräsident Florentino Perez. Derzeit steht der Star-Trainer noch bei Benfica Lissabon unter Vertrag, wo am Wochenende die letzte Runde steigt.

Der portugiesische Hauptstadtverein kämpft im Fernduell mit Stadtrivale Sporting noch um den zweiten Platz und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League. Angesichts dessen kommen die Wechselgerüchte für Mourinho mehr als nur ungelegen.

Im Vorfeld wurde er gefragt, wie es denn mit ihm weitergeht. Doch derzeit liegt sein ganzer Fokus auf dem Meisterschafts-Finale. Zugleich gab er eine überraschende Ansage, wie er selbst weiterplanen könnte.

"Nicht jetzt"

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, meinte "The Special One": "Benfica hat mir ein neues Vertragsangebot am Mittwoch geschickt", so der 63-Jährige. Allerdings stellte er klar, dass er den Verantwortlichen nur mit "nicht jetzt" geantwortet habe.

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Auf die Frage, wann er sich mit dieser Situation beschäftigen werde, meinte der Portugiese: "Am Sonntag werden wir es sehen. Die nächste Woche ist für meine Zukunft sehr entscheidend." Die Verhandlungen mit Real, wo auch ein großer Umbruch geplant ist, sollen kurz vor der Einigung sein.

Sollte es doch noch zu Problemen kommen, kann sich Mourinho einen Verbleib in der Heimat weiterhin gut vorstellen und würde sich mit den Benfica-Bossen in weiterer Folge sicherlich auch einigen können.