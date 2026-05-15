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David Alaba
© Gettty

Real-Sieg

Erst zum 2. Mal: Letztes Halleluja von David Alaba

15.05.26, 09:48
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Real Madrid hat im ersten Spiel nach dem verlorenen Clasico gegen Meister FC Barcelona ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Die "Königlichen" wurden asm Donnerstag im Duell mit Schlusslicht Real Oviedo ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten im Estadio Santiago Bernabeu 2:0. ÖFB-Star David Alaba spielte bei seinem zehnten Liga-Einsatz in dieser Saison erst zum zweiten Mal durch. Gonzalo Garcia (44.) und Jude Bellingham (80.) sorgten für die Entscheidung zugunsten des Vizemeisters.

Vincius Junior und, nach seiner Einwechslung, Kylian Mbappe wurden von den Real-Fans mit lauten Pfiffen bedacht. Mbappe hatte sich zuletzt großen Unmut zugezogen, da er während der 0:2-Niederlage bei Barca im Prestigeduell ein Foto von seinem Sofa aus in den sozialen Medien gepostet hatte.

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