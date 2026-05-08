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Wiener Stadtgärten setzen blühende Akzente mit rund 390.000 Sommerblumen
© Wiener Stadtgärten / Burski

Wiener Stadtgärten

390.000 Sommerblumen für den Song Contest in Wien

08.05.26, 12:00
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Rechtzeitig zum Start des Eurovision Song Contest erwecken die Stadtgärten die diesjährigen Sommerblumen als Wiener Blumen-Combo zum Leben.

Wien putzt sich für den Eurovision Song Contest heraus - und das nicht zu knapp. Die Stadt wird zu einer riesigen Showbühne, wovon selbst die zahlreichen Parks nicht ausgenommen sind. Dort nämlich sorgen rund 390.000 Sommerblumen für ein Farbenfeuerwerk, das selbst den glamourösesten ESC‑Outfits Konkurrenz macht. Dafür haben sich die Wiener Stadtgärten etwas Besonderes einfallen lassen: eine eigens arrangierte Blumen‑Combo in ausgewählten Beeten - ganz im Stil des weltweit bereits herbeigesehnten Musikevents. 

Wiener Stadtgärten setzen blühende Akzente mit rund 390.000 Sommerblumen

Wiener Stadtgärten setzen blühende Akzente mit rund 390.000 Sommerblumen.

© Wiener Stadtgärten / Burski

"Die Wiener Stadtgärten sorgen für ein gepflegtes und einladendes Stadtbild - nicht nur während des ESC, sondern das ganze Jahr über. Mit saisonalen Bepflanzungen, schattenspendenden Bäumen und einladenden Parkanlagen erleben Tourist*innen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. Doch auch die Lebensqualität der Menschen in Wien gewinnt ganzjährig durch die Arbeit der Wiener Stadtgärten", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky SPÖ
© Stadt Wien/Christian Fürthner

"Sommerblumen sind jedes Jahr ein zentrales Gestaltungselement im Wiener Stadtbild. Dafür wird jährlich eine eigene Komposition entwickelt. Die diesjährige Sommerbepflanzung verbindet gärtnerische Qualität mit einer spielerischen Idee: In Form der Blumen-Combo wird anlässlich des ESC sichtbar, wie vielfältig, farbenfroh und lebendig unsere Pflanzungen sind - und bringt diese Vielfalt auf kreative Weise in den Stadtraum", ergänzt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

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