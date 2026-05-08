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Zirkus in der Kirche: Weinviertel-Festival startet durch!
© Viertelfestival

Viertelfestival

Zirkus in der Kirche: Weinviertel-Festival startet durch!

08.05.26, 11:50
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Was für eine Eröffnung! In der Pfarrkirche Korneuburg flogen am Mittwochabend die Artisten – die zeitgenössische Zirkusproduktion "Plötzlich:Mensch" verwandelte das Gotteshaus in eine Bühne aus Akrobatik, Musik, Lichtkunst und Projektionen. Das WEIN/4-Viertelfestival ist offiziell eröffnet! 

Bis Mitte Juli warten im Weinviertel mehr als 180 Veranstaltungen – verteilt auf 53 Projekte an ungewöhnlichsten Orten. Und das alles zum 25. Geburtstag des Festivals!

Die Highlights des Abends

Für Stimmung sorgte Jimmy Schlager am Mikro. Den absoluten Wahnsinn lieferten aber vier Winzer aus Jedenspeigen – sie ließen ihre Kellereimaschinen zu Beats werden! Gemeinsam mit Mieze Medusa und Elena Sarto präsentierten sie live den Festivalsong "Das geht ab!" – ein einziger Song, der alle 53 Projekte in einem Liedtext vereint!

Was das Festival noch bringt

  • Fahrradbühne! Jura Soyfers „Weltuntergang" tourt als Zweipersonenstück auf einem Fahrrad durch mehrere Orte
  • Techno im Weinkeller am 3. Juni in Jedenspeigen
  • Konzerte mit ATTWENGER, Nino aus Wien und Skero
  • Mosaik-Mitmachprojekt in Hollabrunn für alle Bewohner
  • Leerstände in Orth an der Donau werden zu Kulturorten
  • Feministischer Siloturm in Raasdorf – Künstlerin Katharina Cibulka macht Frauen in der Landwirtschaft sichtbar

Fazit: Das Weinviertel dreht auf – 25 Jahre Viertelfestival, und es war noch nie so wild wie heuer!

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