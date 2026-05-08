Genuss-Festival lädt zum Schlemmen in den Stadtpark

Wien wird am Muttertags-Wochenende wieder zum Paradies für Feinschmecker, wenn sich der Stadtpark im Rahmen des Genuss-Festivals als bunte Bühne für regionale Spezialitäten aus ganz Österreich präsentiert.

Mehr als 100 Produzenten aus allen neun Bundesländern reisen dieser Tage nach Wien, um von 8. bis 10. Mai ihre besten Schmankerl zu präsentieren. Besucher können sich dabei quer durch die heimische Kulinarik kosten. Von würzigem Käse über Fleisch- und Fischdelikatessen bis hin zu frisch gebackenem Brot, hochwertigen Ölen und süßen Mehlspeisen ist alles dabei. Verstärkt in den Blickpunkt des Interesses rücken heuer Produkte wie Weinviertler Erdnüsse, Wiener Schnecken, regionale Pilz-Kreationen sowie Sushi mit heimischen Zutaten.

© AMA GENUSS REGION/schwarz-koenig.at

Das Festivalgelände ist in vier Themenwelten aufgeteilt: "Wald und Wiese", "Erde", "Wasser" und "Spezialitäten". Dabei geht es nicht rein ums Essen und Trinken, sondern auch ums Mitmachen. So können Besucher etwa selbst Getreide mahlen oder Lebkuchenherzen passend zum Muttertag verzieren - die Stände setzen auf einen Mix aus traditionellem Handwerk und moderner Inspiration.

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Alle teilnehmenden Betriebe tragen das Gütesiegel AMA GENUSS REGION, das garantiert, dass die Produkte aus regionaler Herkunft stammen und streng kontrolliert werden. Der Eintritt zum Festival ist für Besucher auch in diesem Jahr wieder kostenlos. Die Öffnungszeiten erstrecken sich von Freitag 11 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 17 Uhr.