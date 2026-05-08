Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Bundesheer pflanzt 3.000 Bäume – Jubiläumswald für Österreich!
© HBF/Carina Karlovits

Bewegungsaktion

Bundesheer pflanzt 3.000 Bäume – Jubiläumswald für Österreich!

08.05.26, 11:13 | Aktualisiert: 08.05.26, 13:26
Teilen

Versprechen gehalten: Für jeden Teilnehmer der ORF-Bewegungsaktion am Nationalfeiertag 2025 wächst jetzt ein Baum in Niederösterreich! 

Was am 26. Oktober 2025 beim gemeinsamen Laufen und Spazieren begann, ist jetzt Realität: Das Bundesheer hat am Fliegerhorst Leopold Figl stolze 3.000 Jungbäume gepflanzt – und damit ein Versprechen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingelöst.

Jetzt stehen ihre Bäume

Der Deal war simpel: Jede Teilnahme an der ORF-Aktion "WIR BEWEGEN ÖSTERREICH" = ein Baum. Knapp 3.000 Menschen bewegten sich damals gemeinsam – begleitet von der Gardemusik des Bundesheeres. Jetzt stehen ihre Bäume.

Frisch entstandener Jubiläumswald

Bundesheer pflanzt 3.000 Bäume – Jubiläumswald für Österreich!
© HBF/Carina Karlovits

Tanner ist stolz: "Jeder einzelne Baum steht symbolisch für das Engagement der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer." Der frisch entstandene Jubiläumswald ist gleichzeitig ein Geschenk zum 70-jährigen Bestehen des Bundesheeres.

Starkes Zeichen für Gemeinschaft und Klimaschutz

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer freut sich über die Zusammenarbeit: Aus einer Bewegungsinitiative sei ein echter, sichtbarer Wald geworden – ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Klimaschutz. Fazit: Das Bundesheer zeigt – es kann nicht nur verteidigen, sondern auch aufforsten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen