Bundesheer pflanzt 3.000 Bäume – Jubiläumswald für Österreich!

Versprechen gehalten: Für jeden Teilnehmer der ORF-Bewegungsaktion am Nationalfeiertag 2025 wächst jetzt ein Baum in Niederösterreich!

Was am 26. Oktober 2025 beim gemeinsamen Laufen und Spazieren begann, ist jetzt Realität: Das Bundesheer hat am Fliegerhorst Leopold Figl stolze 3.000 Jungbäume gepflanzt – und damit ein Versprechen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingelöst.

Jetzt stehen ihre Bäume

Der Deal war simpel: Jede Teilnahme an der ORF-Aktion "WIR BEWEGEN ÖSTERREICH" = ein Baum. Knapp 3.000 Menschen bewegten sich damals gemeinsam – begleitet von der Gardemusik des Bundesheeres. Jetzt stehen ihre Bäume.

Frisch entstandener Jubiläumswald

© HBF/Carina Karlovits

Tanner ist stolz: "Jeder einzelne Baum steht symbolisch für das Engagement der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer." Der frisch entstandene Jubiläumswald ist gleichzeitig ein Geschenk zum 70-jährigen Bestehen des Bundesheeres.

Starkes Zeichen für Gemeinschaft und Klimaschutz

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer freut sich über die Zusammenarbeit: Aus einer Bewegungsinitiative sei ein echter, sichtbarer Wald geworden – ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Klimaschutz. Fazit: Das Bundesheer zeigt – es kann nicht nur verteidigen, sondern auch aufforsten.