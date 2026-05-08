Ottakringer Tankbiertage: Bier-Party am Domplatz

Heute und morgen steigt am Domplatz St. Pölten das schäumende Highlight des Frühjahrs – die Ottakringer Tankbiertage machen Station!

Frisch, unfiltriert, unpasteurisiert – direkt aus dem 1.000-Liter-Kupfertank ins Glas: Die Ottakringer Tankbiertage touren durch Österreich und machen heute und morgen in St. Pölten Halt. Host Phillip Neuhauser und dasRömer am Domplatz feiern damit eine echte Premiere – Wiener Braukultur trifft St. Pöltner Innenstadt!

Dazu gibt's Top-Kulinarik von dasRömer, einen coolen Foodtruck von Wutzl Event – und am Sonntag rocken gleich drei niederösterreichische Bands die Bühne am Domplatz. Auch für die Kleinen ist gesorgt: Kinderprogramm inklusive!

Das Programm

Heute, 8. Mai – 16:00 bis 23:00 Uhr Musik aus der Dose und frisch gezapftes Tankbier – der perfekte Feierabend!Morgen, 9. Mai – 10:00 bis 23:00 Uhr• 13:00 Uhr: Tradclub live• 17:00 Uhr: Slither live• 19:00 Uhr: Flieda liveWo: dasRömer am Domplatz, St. PöltenEintritt frei – Bierdurst mitbringen!