WM in Gefahr? Grillitsch fällt bis Saisonende aus

Florian Grillitsch verpasste das Duell mit ÖFB-Teamkollege Philipp Lienhart im Europa-League-Halbfinale und wird Braga auch den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Was bedeutet das für die WM?

Im Felsenstadion von Braga lief mit Lienhart nur ein ÖFB-Akteur ein. Grillitsch stand nicht im Aufgebot, er war mit einer Muskelverletzung auf der bereits langen Ausfallsliste der Portugiesen gelandet.

Das Rückspiel, ebenso wie ein mögliches Finale nach dem 2:1-Hinspielsieg und die restlichen drei Ligaspiele, sind für den 30-Jährigen damit Geschichte. Doch damit rückt auch die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in den Blickpunkt.

Laut einem Bericht des ORF soll durch die Muskelverletzung ein Start bei der WM allerdings nicht in Gefahr sein. Österreich startet am 17. Juni gegen Jordanien in das Großevent.