FPÖ-Landbauer: "Babler streicht Beachvolleyball Baden und verteilt 300.000 Euro an Sitzkreis-Verein“

Der SPÖ-Chef nimmt 300.000 Euro aus dem Sport – und verteilt sie an die NGO Zara, so LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) in einer heutigen Aussendung.

Das ist ein Wahnsinn: Wegen gestrichener Bundesmittel ist die Beachvolleyball World Tour in Baden GESCHICHTE. 300.000 Euro hat SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler dem Traditions-Event entzogen – und genau diese Summe landet jetzt beim Antirassismus-Verein Zara!

"Sitzkreis statt Spitzensport“

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FPÖ-Landesparteiobmann und Sportlandesrat Udo Landbauer ist außer sich: "Das ist ein Schlag ins Gesicht für den Sport!" 40.000 Besucher, Tausende Nächtigungen in Niederösterreich – alles futsch! Dafür gibt es jetzt "Sitzkreise statt Spitzensport"!

Was steckt hinter Zara?

Laut Landbauer setzt sich der geförderte Verein auch dafür ein, dass Mädchen in Schulen weiterhin Kopftuch tragen dürfen – und warnt sogar vor einem Kopftuchverbot. Der FPÖ-Mann wettert: "Linke Vereine und NGOs werden mit Steuergeld überschüttet, aber der Sport wird abgedreht!"

"Diese Regierung schadet Österreich“

© FPÖ NÖ

Sein Fazit ist vernichtend: "Diese Bundesregierung beweist jeden Tag aufs Neue, dass sie am Ende ist und Österreich schadet."

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) soll an der Zara-Förderung mitbeteiligt sein – eine Stellungnahme steht noch aus.