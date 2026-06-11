Privatstudenten bei Spitals-Plätzen bevorzugt?

Offenbar massive Ungleichbehandlung bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen in niederösterreichischen Spitälern durch die Landesgesundheitsagentur.

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Studierende der Privatunis DPU und Karl Landsteiner Universität haben sich im Vorjahr vermutlich eine ganze Woche früher für KPJ-Plätze – das Klinisch-Praktische Jahr – anmelden dürfen als Studierende der MedUni Wien. Man könnte hier auch von einer "exklusiven Anmeldewoche für Privatstudenten durch das Land Niederösterreich" sprechen.

Asymmetrie in Niederösterreich

Die Folge: Für öffentliche Uni-Studenten bleiben folglich kaum noch Plätze in Tulln, St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt, Neunkirchen und Hochegg übrig.

Mit dem Stethoskop in der Hand ... © Unsplash

Dabei studieren rund 900 Niederösterreicher an der MedUni Wien – sie sind die Leidtragenden.

Das neue Online-Anmeldesystem samt exklusiver Voranmeldeberechtigung für die DPU und die KL soll für das Studienjahr 2026/27 umgesetzt werden.

Reaktion SPNÖ-Chef Hergovich: "Schon wieder LGA-Skandal"

Schon wieder gebe es einen "Skandal der Landesgesundheitsagentur LGA". Eine privilegierte Anmeldeschiene für Privatuni-Studierende sei "völlig inakzeptabel. Einmal mehr unterstreiche die LGA damit die Notwendigkeit, sie besser heute als morgen aufzulösen". Hergovich weiter: "Denn so eine Agentur braucht kein Mensch. Wir müssen die Studierenden, die im öffentlichen System studieren und nachher im öffentlichen Gesundheitswesen arbeiten wollen unterstützen - und nicht diejenigen, die heute an teuren Privatunis studieren und morgen an teuren Privatkliniken arbeiten wollen."

Hergovich ruft die Landeskoalition von ÖVP und FPÖ auf, diesen "Irrsinn", wie er sagt, sofort einzustellen und alle Studierenden gleich zu behandeln. Der SPNÖ-Chef abschließend: "Sollten Studierende im Herbst einen Platz für ein KPJ nicht bekommen, weil sie als Studierende öffentlicher Universitäten zurückgereiht wurden, können sie sich gerne an mich wenden. Eine Klage wegen offensichtlicher Diskriminierung würde ich sofort unterstützen, denn wir brauchen in Zukunft mehr und nicht weniger Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen." OE24 wird eine Stellungnahme seitens der LGA einholen.