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Reise zu ÖFB-Team

Ferdi (8) aus OÖ gewann FIFA-Malwettbewerb

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Großer Jubel bei Ferdi aus Oberösterreich. Der 8-Jährige gewann einen FIFA-Malwettbewerb und fliegt zum ÖFB-Team nach Amerika.
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Linz. Ferdis Bild zeigt 22 begeisterte, heimische Fans, die rot-weiß-rote Fahnen schwenken. Mit dieser Zeichnung hat der Achtjährige aus Schleißheim (Bezirk Wels-Land) jetzt den Wettbewerb der FIFA gewonnen und darf zum Spiel der Österreicher gegen Argentinien in Dallas fliegen.

Eine besondere Ehre: Seine Zeichnung ziert zudem den Mannschaftsbus der ÖFB-Teamstars.

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Das (gesponserte) Gewinnspiel der FIFA hatte sein Vater entdeckt. Er wird den glühenden Fußball-Fan auch ab 20. Juni bei der Drei-Tage-Reise nach Amerika begleiten.

Der Schüler ist selber Nachwuchs-Fußballer in seinem Heimatort. Auf die USA-Reise freut er sich schon sehr, berichtet der ORF-Oberösterreich.

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