Reise zu ÖFB-Team
Ferdi (8) aus OÖ gewann FIFA-Malwettbewerb
Linz. Ferdis Bild zeigt 22 begeisterte, heimische Fans, die rot-weiß-rote Fahnen schwenken. Mit dieser Zeichnung hat der Achtjährige aus Schleißheim (Bezirk Wels-Land) jetzt den Wettbewerb der FIFA gewonnen und darf zum Spiel der Österreicher gegen Argentinien in Dallas fliegen.
Eine besondere Ehre: Seine Zeichnung ziert zudem den Mannschaftsbus der ÖFB-Teamstars.
Das (gesponserte) Gewinnspiel der FIFA hatte sein Vater entdeckt. Er wird den glühenden Fußball-Fan auch ab 20. Juni bei der Drei-Tage-Reise nach Amerika begleiten.
Der Schüler ist selber Nachwuchs-Fußballer in seinem Heimatort. Auf die USA-Reise freut er sich schon sehr, berichtet der ORF-Oberösterreich.
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