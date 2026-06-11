Herzstillstand vor Azteken-Stadion

Für die einen startet mit dem WM-Eröffnungsspiel eine schöne Zeit, für anderen beginnt eine traurige. Ein Fan kollabiert direkt vor dem Stadion.

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An Tor eins des Geländes, wo zahlreiche Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft stattfanden, erlebten Fans einen schrecklichen Moment, als eine Person einen Herzstillstand erlitten hatte.

Person ins Krankenhaus eingeliefert

Nach Informationen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, eilten Sicherheitspersonal und Rettungskräfte schnell zum Ort des Geschehens, um die betroffene Person zu versorgen. Auf Videos, die von Anwesenden geteilt wurden, ist zu sehen, wie Sanitäter Erste Hilfe leisten, während sich mehrere Personen um den Bereich herum aufhielten. Nach Stabilisierung wurde die Person in das Krankenhaus für Kardiologie gebracht, um dort versorgt zu werden.

Bislang haben die Behörden weder die Identität des Betroffenen noch Details über seinen Gesundheitszustand bekannt gegeben. Der Vorfall löste bei den im Stadion anwesenden Fans Besorgnis aus, auch wenn umliegende Aktivitäten wie gewohnt fortgesetzt wurden, nachdem die Rettungsdienste die Situation unter Kontrolle gebracht hatten.