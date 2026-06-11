Endlos-Sitzung
Erste Bewerber flüchten vom Küniglberg
Nach einer bereits elfstündigen Sitzung gehen die ersten drei Kandidaten für den ORF-Generalsposten nach Hause.
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Nach elf Stunden Sitzung gehen die ersten Kandidaten für den ORF-Generalsposten nach Hause.
Eva Schütz ist ebenfalls gegangen, da sie am Donnerstag bei Servus TV in der Sendung "Talk im Hangar" auftritt, wo das Thema ORF behandelt wird. Insgesamt ist derzeit die Rede von drei Kandidaten, die den Ort verlassen haben.
Kurze Pause vom ORF
Johannes Larcher macht nach vielen Stunden ORF eine kurze Pause. Er erklärte jedoch nach dem Verlassen der stundenlangen Sitzung, dass er darauf hoffe, bald wieder zurückzukommen.
Rückkehr nur bei Bestellung
Als weiterer Bewerber hat sich auch Markus Breitenecker am Donnerstag vorerst verabschiedet. Seine Rückkehr knüpft er an eine klare Bedingung: Er stellte fest, dass er wieder komme, wenn er bestellt wird.
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