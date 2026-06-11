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Endlos-Sitzung

Erste Bewerber flüchten vom Küniglberg

ABD0064_20260529 - WIEN - ÖSTERREICH: Markus Breitenecker am Freitag, 29. Mai 2026, im Rahmen eines Pressegesprächs zu seiner ORF-Bewerbung in Wien. - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT
© APA/MAX SLOVENCIK
Das ist dann dem ein oder anderen doch zu viel. Während die irre Marathon-Sitzung um einen neuen ORF-General noch läuft - ein Ende ist nicht in Sicht - flüchten die ersten Bewerber bereits vom Küniglberg.
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Nach einer bereits elfstündigen Sitzung gehen die ersten drei Kandidaten für den ORF-Generalsposten nach Hause.

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Nach elf Stunden Sitzung gehen die ersten Kandidaten für den ORF-Generalsposten nach Hause.

ABD0167_20260611 - WIEN - ÖSTERREICH: Kandidatin Eva Schütz im Rahmen der ORF-Generaldirektorenwahl am Donnerstag, 11. Juni 2026, im ORF-Zentrum in Wien. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER
© APA/ROLAND SCHLAGER

Eva Schütz ist ebenfalls gegangen, da sie am Donnerstag bei Servus TV in der Sendung "Talk im Hangar" auftritt, wo das Thema ORF behandelt wird. Insgesamt ist derzeit die Rede von drei Kandidaten, die den Ort verlassen haben.

ABD0189_20260611 - WIEN - ÖSTERREICH: Johannes Larcher im Rahmen der ORF-Generaldirektorenwahl am Donnerstag, 11. Juni 2026, im ORF-Zentrum in Wien. - FOTO: APA/MAX SLOVENCIK
© APA/MAX SLOVENCIK

Kurze Pause vom ORF

Johannes Larcher macht nach vielen Stunden ORF eine kurze Pause. Er erklärte jedoch nach dem Verlassen der stundenlangen Sitzung, dass er darauf hoffe, bald wieder zurückzukommen.

ABD0112_20260602 - WIEN - ÖSTERREICH: Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker im Rahmen einer öffentlichen Präsentation der Bewerber:innen zur ORF-Generaldirektoren-Wahl am Dienstag, 2. Juni 2026, in Wien. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER
© APA/ROLAND SCHLAGER

Rückkehr nur bei Bestellung

Als weiterer Bewerber hat sich auch Markus Breitenecker am Donnerstag vorerst verabschiedet. Seine Rückkehr knüpft er an eine klare Bedingung: Er stellte fest, dass er wieder komme, wenn er bestellt wird.

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