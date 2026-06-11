Armin Wolf spottet über Küniglberg-Spektakel

Nach rund 12 Stunden ORF-Wahl und keinem Ende in Sicht hat sich der bekannteste Moderator des Senders zu den Vorgängen in der ORF-Zentrale am Küniglberg geäußert.

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ORF-Star Armin Wolf hat sich mittlerweile aus seinem Urlaub gemeldet und die Vorgänge rund um die Wahl ironisch kommentiert: "Ich war ein bisschen traurig, dass ich diesmal wegen meines Urlaubs nicht den/die neue ORF-Chefin in der #ZiB2 interviewen kann. Aber bis Montag Abend dürfte es sich jetzt eh knapp ausgehen."

"Geht sich bis Montag Abend aus..."

Am Montag ist Wolf aus seinem Urlaub zurück und meldet sich dann zur ZIB2. "Bis dahin dürfte es sich knapp ausgehen", meint er jetzt. Ob die Wahl bis dahin abgeschlossen sein wird und er dann direkt seinen neuen Chef interviewen kann? Noch scheint alles möglich im historisch längsten ORF-Wahlspektakel am Küniglberg.