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Real-Kracher: Mourinho Deal offiziell bestätigt

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Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück.
© GEPA pictures/ Icon Sport/ Carlos Silva
Das offene Geheimnis ist gelüftet, gewusst hat es in letzter Zeit jeder: Mourinho wurde aber nun offiziell von Real Madrid als neuer Trainer bestätigt.
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Der Club schreibt dabei in einem Statement: "Der Vorstand von Real Madrid C. F., der am heutigen Donnerstag, den 11. Juni, unter dem Vorsitz von Florentino Pérez zusammengetreten ist, hat beschlossen, José Mourinho für die kommenden drei Spielzeiten, bis zum 30. Juni 2029, zum Trainer der ersten Mannschaft zu ernennen. José Mourinho wird seine Arbeit bei Real Madrid am kommenden 13. Juli aufnehmen, dem Tag, an dem die Saisonvorbereitung beginnt.“

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