Vereinsstatement
Real-Kracher: Mourinho Deal offiziell bestätigt
Der Club schreibt dabei in einem Statement: "Der Vorstand von Real Madrid C. F., der am heutigen Donnerstag, den 11. Juni, unter dem Vorsitz von Florentino Pérez zusammengetreten ist, hat beschlossen, José Mourinho für die kommenden drei Spielzeiten, bis zum 30. Juni 2029, zum Trainer der ersten Mannschaft zu ernennen. José Mourinho wird seine Arbeit bei Real Madrid am kommenden 13. Juli aufnehmen, dem Tag, an dem die Saisonvorbereitung beginnt.“
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