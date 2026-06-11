Mächtig
ÖFB-Gegner Argentinien Weltranglistenerster
Der bisherige Spitzenreiter Frankreich belegt Platz drei hinter Europameister Spanien. Österreichs Nationalteam rangiert unverändert auf Platz 24. Bei den weiteren Gruppengegnern Algerien (28.) und Jordanien (63.) gab es keine Verschiebungen.
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Die "Albiceleste" übernahm die Spitzenposition durch zwei Testspielerfolge gegen Island und Honduras, während Frankreich bei einem Sieg gegen Nordirland der Cote d'Ivoire unterlegen war. Spanien blieb durch das Remis gegen den Irak Zweiter.
Erstes Duell mit dem amtierenden Weltmeister
Österreich trifft somit auf den amtierenden Weltmeister, der sich auch in Dallas im Duell gegen unser Nationalteam durchsetzen will. Lionel Messi und sein Team erwarten dennoch ein anspruchsvoller Prüfstein: Unsere Elf rund um Rangnick löste das WM-Ticket als Gruppensieger der Qualifikation und beweist damit Qualität. Nennenswert ist außerdem, dass das Spiel das erste Aufeinandertreffen beider Nationen bei einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist.
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