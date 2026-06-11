TV
E-Paper
Sport

Mächtig

ÖFB-Gegner Argentinien  Weltranglistenerster

OR
von
Mit Messi möchte sich Argentinien bis zum Titel schießen.
© GEPA pictures/ AMA sports/ Robbie Jay Barratt
Fußball-Weltmeister Argentinien nimmt die Mission Titelverteidigung als Nummer eins der Welt in Angriff. Österreichs Gruppengegner kehrte in der wenige Stunden vor dem WM-Auftakt veröffentlichten FIFA-Weltrangliste auf Platz eins zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Der bisherige Spitzenreiter Frankreich belegt Platz drei hinter Europameister Spanien. Österreichs Nationalteam rangiert unverändert auf Platz 24. Bei den weiteren Gruppengegnern Algerien (28.) und Jordanien (63.) gab es keine Verschiebungen.

Auch interessant

Argentinien gewinnt Test ohne Messi

Vor WM: Argentinien besorgt um Messi

Messi führt Aufgebot von ÖFB-Gegner Argentinien an

Die "Albiceleste" übernahm die Spitzenposition durch zwei Testspielerfolge gegen Island und Honduras, während Frankreich bei einem Sieg gegen Nordirland der Cote d'Ivoire unterlegen war. Spanien blieb durch das Remis gegen den Irak Zweiter.

Erstes Duell mit dem amtierenden Weltmeister

Österreich trifft somit auf den amtierenden Weltmeister, der sich auch in Dallas im Duell gegen unser Nationalteam durchsetzen will. Lionel Messi und sein Team erwarten dennoch ein anspruchsvoller Prüfstein: Unsere Elf rund um Rangnick löste das WM-Ticket als Gruppensieger der Qualifikation und beweist damit Qualität. Nennenswert ist außerdem, dass das Spiel das erste Aufeinandertreffen beider Nationen bei einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ORF-Hammer: WM startet ohne Pariasek

Prohaska und Herzog mit irren Haar-Wetten

ORF-Aufreger: Pariasek kritisiert Rangnick

Kurz vor WM-Start: FIFA verkündet "bahnbrechenden" Deal

Mexiko eröffnet "Heim-WM" gegen Südafrika

Bier plötzlich out? Selbst die WM spürt's

ÖFB-Gegner Argentinien  Weltranglistenerster

WM-Knall: Trikot-Verbot für Haiti

Spanien-Superstar auf Shopping-Tour bei "Walmart"

Shakira-Show und Verwirrung bei Fans