Boom
Niederösterreich ist Österreichs Gründer-Hochburg
„Jede Unternehmensgründung ist ein Gewinn für unser Land", betont die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Man begleite Gründer von der Idee bis zur Umsetzung und sei „stolz auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer".
Beratungen verdoppelt
Allein die WKNÖ führte 21.607 Gründungskontakte durch – mehr als doppelt so viele wie 2020. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,6 Jahren, der Frauenanteil bei starken 42,5 Prozent. An Branchen sind das vor allem die Unternehmensberatung, auch Buchhaltung und IT liegen vorne - vor Werbung/Marktkommunikation und Personendienstleistern.
Ecker fordert Entlastung
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sieht darin ein starkes Signal: „Viele Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen." Nötig seien aber „verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie" und eine spürbare Entlastung der Betriebe.
Fazit: Trotz schwieriger Wirtschaftslage bleibt Niederösterreich Österreichs Gründer-Motor – mit Rekord-Beratungszahlen und wachsendem Frauenanteil.
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