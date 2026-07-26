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Niederösterreich ist Österreichs Gründer-Hochburg

Zwei Personen sitzen an einem Tisch mit Dokumenten und blicken in die Kamera, im Hintergrund drei Flaggen.
© NLK Pfeiffer
Im ersten Halbjahr 2026 wurden 3.796 neue Unternehmen gegründet – damit entsteht weiterhin jedes fünfte Unternehmen Österreichs in Niederösterreich.
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„Jede Unternehmensgründung ist ein Gewinn für unser Land", betont die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Man begleite Gründer von der Idee bis zur Umsetzung und sei „stolz auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer".

Beratungen verdoppelt

Allein die WKNÖ führte 21.607 Gründungskontakte durch – mehr als doppelt so viele wie 2020. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,6 Jahren, der Frauenanteil bei starken 42,5 Prozent.  An Branchen sind das vor allem die Unternehmensberatung, auch Buchhaltung und IT liegen vorne - vor Werbung/Marktkommunikation und Personendienstleistern.

Ecker fordert Entlastung

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sieht darin ein starkes Signal: „Viele Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen." Nötig seien aber „verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie" und eine spürbare Entlastung der Betriebe.

Fazit: Trotz schwieriger Wirtschaftslage bleibt Niederösterreich Österreichs Gründer-Motor – mit Rekord-Beratungszahlen und wachsendem Frauenanteil.

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