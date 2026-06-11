Mutmaßliche Betrüger in EVN-Tarnung unterwegs
In weiterer Folge versuchen diese mutmaßlichen Betrüger die Kunden- und Kontodaten zu erschleichen.
Das Original weist sich immer aus
Echte Netz NÖ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennt man laut EVN immer an der Dienstkleidung, dem Dienstauto und an ihrem Dienstausweis bzw. würden diese niemals an der Haustüre nach den Kontodaten fragen. "Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich auch immer gerne telefonisch bei uns rückversichern." Die bekannten Vorfälle wurden bereits zur Anzeige gebracht.
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