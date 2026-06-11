Wien droht Verkehrschaos am Wochenende

Am kommenden Wochenende müssen Autofahrer in Wien mit Verzögerungen, Staus und Sperren rechnen.

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Von Freitag bis Sonntag findet am Heumarkt beim Wiener Eislauf-Verein das Basketball-Turnier "3x3 Vienna presented by win2day" statt. Der Court fasst rund 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt werden über das Wochenende mehr als 30.000 Fans erwartet.

Rund um den Heumarkt, die Lothringerstraße, den Stadtpark, die Johannesgasse, den Schwarzenbergplatz, den Ring, den Karlsplatz, den Rennweg, die Invalidenstraße und die Landstraßer Hauptstraße kann es wegen des Besucherandrangs, der Fan-Bereiche und des Fußgängerverkehrs zu langen Verzögerungen und Staus kommen.

Der ARBÖ rät zur Anreise mit der U4 bis "Stadtpark" oder über den Karlsplatz mit U1, U2 und U4. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Sperren wegen Regenbogenparade

Auch wegen der Regenbogenparade am Samstag ist mit umfangreichen Sperren und erheblichen Verzögerungen in der Innenstadt rechnen, warnt der ÖAMTC. Betroffen sind unter anderem die Ringstraße sowie zeitweise auch der Franz-Josefs-Kai.

© APA/MAX SLOVENCIK

Die erste Ringsperre wird gegen ca. 8:00 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade startet um 12:00 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ankommen soll. Die Abschlussveranstaltung endet gegen 22:30 Uhr. Querungen sind, abhängig vom Veranstaltungsverlauf, zeitweise möglich.

Auf den Umleitungsstrecken sind Verzögerungen einzuplanen, vor allem auf der Zweierlinie. Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse geben. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über den Inneren Gürtel sind Verzögerungen einzuplanen. Der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

"CAVALLUNA“ füllt die Stadthalle

© CAVALLUNA

Auch rund um die Stadthalle ist am Wochenende mit starkem Besucheraufkommen zu rechnen. Am Samstag und Sonntag gastiert "CAVALLUNA" mit der Show "Tor zur Anderswelt" in der Halle D. Die Vorstellungen beginnen am Samstag um 14:00 Uhr und 19:00 Uhr sowie am Sonntag um 13:00 Uhr. Die größte Veranstaltungshalle Österreichs wird mit tausenden Besucherinnen und Besuchern gefüllt sein.

Der ARBÖ erwartet Staus im Bereich Gürtel, Linke Wienzeile, Rechte Wienzeile, Gablenzgasse, Märzstraße, Hütteldorfer Straße, Burggasse, Neubaugürtel, Felberstraße, Vogelweidplatz und Urban-Loritz-Platz. Parkplätze im Umfeld der Stadthalle sind erfahrungsgemäß rasch ausgelastet. Als Alternativen bieten sich unter anderem die Stadthallengarage, die Garage Lugner City, die Garage am Westbahnhof sowie die Märzparkgarage an.