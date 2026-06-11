Große Ehre: Goldener Spargel für TV-Star und Starkoch

Zum Ende der Spargelsaison versammelten sich zahlreiche Promis im Marchfelderhof. Bei der feierlichen Gala wurde der Goldene Spargel an bekannte Gesichter übergeben.

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Am Mittwoch lud der Feinschmeckerorden Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs zur traditionellen Verleihung in den Marchfelderhof. Im Zentrum des Abends stand der Marchfeld Spargel, während ORF-Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld als "Feinschmecker des Jahres" geehrt wurde. ORF-Landesdirektor Alexander Hofer lobte den Preisträger, der hauptberuflich als Pilot und ehrenamtlich beim Malteser Hospitaldienst arbeitet. Der Geehrte zeigte sich gewohnt bescheiden: "Eigentlich gäbe es viele andere Kandidaten für diese Auszeichnung. Ich kenne kaum jemanden, der während der Spargelsaison nicht dem königlichen Gemüse verfällt." Zudem betonte er, wie stolz ihn die Reihe der namhaften Vorgänger wie Dagmar Koller oder Erwin Pröll mache.

Werner und Martina Fasslabend mit Birgit Sarata © Andreas Tischler / Vienna Press

Der Goldene Spargel wandert

Alex "Bezi" Beza mit Kathi Stumpf © Andreas Tischler / Vienna Press

Auch Fernsehkoch Mike Süsser wurde ausgezeichnet und erhielt den Titel als Spargelkoch des Jahres. Er reiste eigens vom Traunsee an und holte sich bei Kreationen wie Spargel-Panna-Cotta oder Spargel-Leberkäs-Stangerl von Küchenchef Josef "Pepo" Krajco neue Inspirationen. In seiner Laudatio hob Heinz Hanner hervor, dass Süsser durch TV-Formate wie "Die Kochprofis" enorm bekannt sei. Österreichs Fernsehkoch Nr.1 Robert Letz scherzte: "Was für ein Glück, dass er sich als Matrose auf hoher See so ungeschickt angestellt hat und in die Kombüse versetzt wurde". Er fügte hinzu: "Dieses Kochgenie wäre sonst wohl niemals am Olymp der Kulinarik gelandet". Der Goldene Spargel würdigte somit erneut herausragende kulinarische Leistungen.

Clemens Unterreiner und Andy Lee Lang © Andreas Tischler / Vienna Press

Ein Fest für Spargel

Peter Grossmann und Manfred Ainedter © Andreas Tischler / Vienna Press

Für die musikalische Begleitung sorgte Louie Austen mit Klassikern wie "That’s Life". Nach einer Weinverkostung von Promiwinzerin Katharina Baumgartner verwandelte sich der Gobelinsaal schließlich in einen Tanzsaal. Neben dem Bürgermeister von Deutsch-Wagram, Markus Mentl-Weigl, feierten zahlreiche bekannte Gesichter wie Clemens Unterreiner, Birgit Sarata und Andy Lee Lang mit. Die feierliche Veranstaltung markierte den Abschluss der diesjährigen Saison im Marchfeld.