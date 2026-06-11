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Unwetter-Alarm

Nova Rock droht "verblasen" zu werden!

Schutz suchen!
© APA
Laut aktueller Wetterprognose ist ab den frühen Abendstunden mit stärkerem Regen sowie stürmischem Wind zu rechnen, warnt die Polizei Burgenland. Es werden Windspitze von bis zu 70 km/h erwartet.
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An Tipps gibt die Polizei Burgenland: Zelte, Pavillons und lose Gegenstände sorgfältig sichern. Wetterwarnungen und Durchsagen der Veranstalter sollten beachtet werden. Und bei aufkommendem Sturm sollte Schutz in sicheren Bereichen gesucht werden.

Kein "Gatsch-Rutschen"!

Überdies gilt: Vorsicht auf rutschigen Wegen und im Campingbereich walten lassen. Soll heißen: das beliebte "Gatsch-Rutschen" diesmal auslassen ... Im Ernst: es ist gefährlich! Notrufwege und Fluchtwege müssen unbedingt freigehalten werden.

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"Bitte gegenseitig unterstützen"

Gegenseitige Hilfeleistung.
Aufbruch vom Nova Rock. Sicherheit geht vor. © APA/Florian Wieser

Und schließlich drängt die Landespolizei Burgenland die Nova Rock Fans: "Bitte unterstützt euch gegenseitig auf dem Festivalgelände".

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