Nova Rock droht "verblasen" zu werden!

Laut aktueller Wetterprognose ist ab den frühen Abendstunden mit stärkerem Regen sowie stürmischem Wind zu rechnen, warnt die Polizei Burgenland. Es werden Windspitze von bis zu 70 km/h erwartet.

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An Tipps gibt die Polizei Burgenland: Zelte, Pavillons und lose Gegenstände sorgfältig sichern. Wetterwarnungen und Durchsagen der Veranstalter sollten beachtet werden. Und bei aufkommendem Sturm sollte Schutz in sicheren Bereichen gesucht werden.

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Kein "Gatsch-Rutschen"!

Überdies gilt: Vorsicht auf rutschigen Wegen und im Campingbereich walten lassen. Soll heißen: das beliebte "Gatsch-Rutschen" diesmal auslassen ... Im Ernst: es ist gefährlich! Notrufwege und Fluchtwege müssen unbedingt freigehalten werden.

"Bitte gegenseitig unterstützen"

Aufbruch vom Nova Rock. Sicherheit geht vor. © APA/Florian Wieser

Und schließlich drängt die Landespolizei Burgenland die Nova Rock Fans: "Bitte unterstützt euch gegenseitig auf dem Festivalgelände".