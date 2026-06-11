100 Jahre Scheibbs: Georg-Danzer-Konzert!

Scheibbs wird 100 – zumindest offiziell! Denn obwohl die Stadt 1352 als Gründungsjahr feiert, erhielt sie den Stadtstatus erst am 26. Juni 1926. Dieses lange vergessene Jubiläum wird nun groß gefeiert.

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Von 23. bis 28. Juni steigt eine ganze Feierwoche mit Konzerten, Ausstellungen, Tanzveranstaltungen und einem großen Stadtfest in der Innenstadt.

Der absolute Höhepunkt: Am Samstagabend gibt es am Rathausplatz ein Mega-Konzert zu Ehren von Ehrenbürger Georg Danzer, der heuer 80 geworden wäre. Unter dem Titel „DANZER MANIA" feiern seine Bandmusiker sowie Tini Kainrath und Eva Maria Marold das Werk des Austropop-Poeten. Das Konzert ist bereits ausverkauft – Stehplätze gibt es aber noch an der Abendkasse!

Den Abschluss bildet am Sonntag ein Festakt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Außerdem feiert die neue Scheibbser Jubiläumshymne – eine moderne Version des Heimatlieds „Kennst du das Kleinod" – ihre Live-Premiere.