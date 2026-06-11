Bühne frei für Solarstrom auf dem Ronacher

Wien nimmt Photovoltaikanlage des VBW-Musicaltheaters in Betrieb und versorgt ab jetzt das Musicaltheater mit Sonnenstrom.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nur wenige Monate nach der Wiener Staatsoper setzt nun ein weiteres bedeutendes Theaterhaus auf nachhaltige Sonnenenergie. Eine denkmalschutzgerechte Photovoltaikanlage versorgt das Musicaltheater Ronacher der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) ab sofort mit Sonnenstrom.

Insgesamt 122 Module liefern eine Leistung von 55 kWp. Die gewonnene Energie wird vor Ort für die Haustechnik und die Gangbeleuchtung genutzt.

"Das Rathaus, die Staatsoper und nun auch das Ronacher: Wiens historische Dächer werden Schritt für Schritt zu Solarkraftwerken. Damit zeigen wir eindrucksvoll, dass Kulturinstitutionen, Denkmalschutz und moderne Energieversorgung in Wien kein Widerspruch sind.", so Ulli Sima, SPÖ-Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

Sonnenstrom-Offensive

Die VBW setzen damit künftig auf noch nachhaltigere Musicalerlebnisse. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Solarpartner Wien Energie die Sonnenstrom-Offensive der Stadt zu unterstützen und bis 2030 eine Leistung von 800 MWp Sonnenstrom zu erreichen.

Denkmalschutz und Klimaschutz vereint

© Wien Energie / Johannes Zinner

Bei der Umsetzung wurde besonders auf die denkmalgeschützte Bausubstanz und das historische Stadtbild Rücksicht genommen.

"Bei bestehenden und vor allem denkmalgeschützten Häusern sind besondere Anforderungen in der Anlagenplanung und -errichtung zu beachten. So auch bei der neuen PV-Anlage des Ronacher, mit der wir moderne, klimafreundliche Technologie in ein weiteres historisches Wiener Gebäude integrieren konnten", erklärt Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie.

© Wien Energie / Johannes Zinner

Die neue Anlage am Ronacher ist Teil der Wiener Sonnenstrom-Offensive: Wien Energie betreibt inzwischen mehr als 550 Photovoltaikanlagen in der Stadt.