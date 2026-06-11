Wr. Neustadt: 2027 Baubeginn für Spital

Ein neues Universitätsklinikum fur Wiener Neustadt - und die Kosten explodieren.

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Was 2019 noch mit rund 500 Millionen Euro veranschlagt wurde, kostet jetzt fast das Dreifache: 1,5 Milliarden Euro! Der Rechnungshof hatte bereits Kritik geübt - doch nun soll Schluss mit den Kostensteigerungen sein.

Am 30. Juni wird die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Läuft alles glatt, soll 2027 der Spatenstich erfolgen. Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) gab sich beim Mittwoch-Pressetermin klar: "Es wird keine Erhöhung geben dürfen - kein Schnickschnack!"

Das Mega-Spital ist Teil des Gesundheitsplans 2040+. Für die Thermenregion bedeutet das: mehr Spezialisierung, weniger "Kirchturmdenken". Konkret wandert die Neurologie von Mödling nach Baden, die Urologie in die Gegenrichtung. Die Gefäßchirurgie in Baden wird ausgebaut. Eine gemeinsame Onkologie der Häuser Baden und Wiener Neustadt gibt es bereits.