Drasenhofen bekommt neue Ortsdurchfahrt

Die Hauptstraße durch Drasenhofen wird auf Vordermann gebracht!

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Das Land und die Marktgemeinde investieren gemeinsam in die Neugestaltung der B 7 – in drei Etappen bis 2028.

Fertigstellung 2028

Heuer startet der erste Abschnitt vom nördlichen Ortseingang bis zum Gemeindeamt – Kosten: 740.000 Euro, davon zahlt das Land 550.000 Euro. Die bisher bis zu 9,5 Meter breite Fahrbahn wird auf 6,5 Meter verschmälert, dazu gibt es einen neuen Geh- und Radweg sowie geordnete Parkplätze. Im Herbst ist eine teilweise Sperre der B 7 nötig. 2027 folgt der südliche Abschnitt, 2028 wird der Hauptplatz fertiggestellt.

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