TV
E-Paper
Österreich

Baustelle

Drasenhofen bekommt neue Ortsdurchfahrt

Jetzt gehts los.
© Land NÖ
Die Hauptstraße durch Drasenhofen wird auf Vordermann gebracht!
OE24 auf Google bevorzugen

Das Land und die Marktgemeinde investieren gemeinsam in die Neugestaltung der B 7 – in drei Etappen bis 2028.

Fertigstellung 2028

Heuer startet der erste Abschnitt vom nördlichen Ortseingang bis zum Gemeindeamt – Kosten: 740.000 Euro, davon zahlt das Land 550.000 Euro. Die bisher bis zu 9,5 Meter breite Fahrbahn wird auf 6,5 Meter verschmälert, dazu gibt es einen neuen Geh- und Radweg sowie geordnete Parkplätze. Im Herbst ist eine teilweise Sperre der B 7 nötig. 2027 folgt der südliche Abschnitt, 2028 wird der Hauptplatz fertiggestellt.



Auch interessant

Mitten im Juni! Schnee-Wand am Alpenpass

Parkgebühren: Streit um Nutzung der Millionen

Klapperschlangen lauern direkt beim Trainingslager

ORF-Showdown: Wer übernimmt Generaldirektion?

Britischer Verteidigungsminister tritt zurück

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nova Rock droht "verblasen" zu werden!

Große 80er-Jahre-Sause auf der Schallaburg

100 Jahre Scheibbs: Georg-Danzer-Konzert!

Drasenhofen bekommt neue Ortsdurchfahrt

Mutmaßliche Betrüger in EVN-Tarnung unterwegs

NÖ erhöht Förderung für Renner-Museum

Nena & Edmund rocken 800 Jahre altes Gemäuer

Rauher Wind in St. Pölten

Privatstudenten bei Spitals-Plätzen bevorzugt?

"Igel erlaufen Halbmarathon"