Mitten im Juni! Schnee-Wand am Alpenpass

Ein wichtiger Alpenpass ist mitten im Juni wieder von meterhohen Schneemassen umgeben.

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Eigentlich hat der Sommer in den Alpen längst begonnen. Doch am Stilfser Joch zeigt sich derzeit ein völlig anderes Bild. Dort türmen sich entlang der Passstraße wieder gewaltige Schneewände auf.

Das Webcam-Bild von gestern um 18.16 Uhr zeigt starken Schneefall am Stilfser Joch. © Webcam Banca Popolare di Sondrio

Bilder von der Strecke zeigen meterhohe Schneemassen neben der Fahrbahn. Die Schneeräumung läuft auf Hochtouren, damit der wichtige Alpenübergang für den Verkehr freigegeben werden kann.

Pass liegt auf fast 2.800 Metern

Das Stilfser Joch zählt zu den höchsten befahrbaren Alpenpässen Europas. Aufgrund seiner Höhenlage kommt es dort selbst im späten Frühjahr und Frühsommer regelmäßig zu Schneefällen.

In diesem Jahr sorgten die Schneemengen jedoch erneut für eindrucksvolle Bilder. Teilweise wirken die Straßenabschnitte wie Korridore zwischen hohen Schneewänden.

Beliebte Strecke für Ausflügler

Das Stilfser Joch verbindet Südtirol mit der Lombardei und gilt als einer der bekanntesten Alpenpässe Europas. Vor allem Motorradfahrer, Radfahrer und Touristen zieht die spektakuläre Passstraße jedes Jahr an.

Vor der Saison muss die Strecke jedoch erst von den enormen Schneemengen befreit werden. Die aktuellen Bilder zeigen eindrucksvoll, wie viel Schnee in den Hochlagen der Alpen selbst im Juni noch liegen kann.

Während in den Tälern bereits sommerliche Temperaturen herrschen, erinnert die Situation am Stilfser Joch vielerorts noch an den Winter. Die meterhohen Schneewände sorgen jedenfalls für spektakuläre Aufnahmen kurz vor dem Start der Sommersaison.