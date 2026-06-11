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Mit einem Haken

Neue Funktion: IPhone zaubert mehr aufs Bild

© Getty Images
Mit dem kommenden iPhone-Update baut Apple seine KI-Funktionen deutlich aus. Besonders eine Neuerung in der Fotos-App sorgt bereits für Aufsehen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit iOS 27 erhält die Fotos-App neue KI-Werkzeuge. Eine der auffälligsten Funktionen kann Bilder über ihren ursprünglichen Rand hinaus erweitern. Die Software ergänzt dabei fehlende Bildbereiche automatisch und erstellt Inhalte, die auf dem Originalfoto basieren.

Dadurch lassen sich etwa Fotos an andere Formate anpassen, ohne dass wichtige Bildteile abgeschnitten werden. Die KI errechnet dabei Bereiche, die auf dem eigentlichen Foto gar nicht vorhanden waren.

Neuer Realismus – mit einem Haken

Auch die Bildgenerierung wird deutlich erweitert. Künftig kann Apples Image Playground nicht mehr nur Zeichnungen oder Illustrationen erstellen, sondern auch fotorealistische Bilder erzeugen. Damit rückt Apple näher an die Konkurrenz von OpenAI, Google und anderen KI-Anbietern heran.

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Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: KI-bearbeitete oder künstlich erzeugte Bilder sollen entsprechend gekennzeichnet werden. In den Dateien wird dafür ein digitales Wasserzeichen hinterlegt, damit die Herkunft der Bilder nachvollziehbar bleibt.

Weitere Foto-Tools geplant

Neben der Erweiterungsfunktion arbeitet Apple auch an weiteren KI-Werkzeugen für die Fotos-App. Dazu zählen automatische Bildverbesserungen sowie Funktionen, die Perspektiven und Bildausschnitte nachträglich anpassen können.

Die neuen Funktionen sind Teil von Apple Intelligence und stehen nur auf kompatiblen Geräten zur Verfügung.

Apple setzt mit iOS 27 verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Vor allem die neuen Foto-Funktionen dürften für viele Nutzer zu den spannendsten Neuerungen des Updates zählen.

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