In diesen Städten sind 5-Sterne-Hotels ein echtes Schnäppchen

Ein Urlaub in einem 5-Sterne-Hotel bleibt für viele nur ein unbezahlbarer Traum. Doch das muss nicht sein. Wer bei der Wahl des Reiseziels die Augen offen hält und flexibel ist, kann puren Luxus zum Schnäppchenpreis erleben.

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Der Traum vom puren Luxus war noch nie so greifbar: Die Buchungsplattform Hotels.com hat ihren neuen Hotelpreisindex 2026 veröffentlicht. Der spannende Report basiert auf echten Buchungsdaten sowie einer weltweiten Umfrage unter rund 11.000 Reisenden. Er zeigt, wo Hotelpreise aktuell sinken und welche Weltstädte die exklusivsten Unterkünfte zu überraschend günstigen Preisen anbieten.

Die günstigsten 5-Sterne-Hotels

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Während man in Städten wie London oder New York für ein Luxuszimmer oft ein kleines Vermögen zahlt, locken diese zehn Destinationen mit unschlagbaren Durchschnittspreisen pro Nacht in der 5-Sterne-Kategorie:

Platz 1: Nha Trang, Vietnam: 80 Euro

Purer Luxus für unter 100 Euro? In der vietnamesischen Küstenstadt ist das Realität. Die Stadt ist ein wahres Paradies für Strandurlauber und bietet die perfekte Ausgangslage für Tauchausflüge zu farbenfrohen Korallenriffen. Exklusive Resorts mit Infinity-Pools runden das Schnäppchen ab.

Platz 2: Saragossa, Spanien: 140 Euro

Auch in Europa gibt es günstige 5-Sterne-Resorts. Saragossa eignet sich perfekt für einen luxuriösen Städtetrip. Abseits der überlaufenen Metropolen verzaubert die spanische Stadt mit authentischem spanischen Flair, prunkvoller Architektur und gemütlichen Tapas-Bars.

Platz 3: Breslau, Polen: 140 Euro

Die polnische Stadt besticht durch seine romantische Dominsel, die historische Altstadt und das lebendige Treiben am Marktplatz. Wer hier eincheckt, kann oft in prächtig restaurierten, historischen Palasthotels residieren, ohne sein Bankkonto zu sprengen.

Platz 4: Tirana, Albanien: 150 Euro

Die albanische Hauptstadt ist der absolute Rising Star Europas. Bunte Gebäude, eine unfassbar lebendige Café-Kultur und High-End-Hotels warten hier zu absoluten Spitzenpreisen auf Sie.

Platz 5: Riga, Lettland: 150 Euro

Jugendstil-Architektur trifft auf mittelalterlichen Charme. In Riga logieren Sie für kleines Geld herrschaftlich und können nach einem ausgiebigen Spa-Tag im Hotel die pittoreske Altstadt erkunden.

Platz 6: Zagreb, Kroatien: 150 Euro

Eine charmante Oberstadt, tolle Museen und ein pulsierendes Straßenleben. Kroatiens Hauptstadt bietet erschwinglichen Luxus fernab der teuren Küstenresorts.

Platz 7: Sofia, Bulgarien: 155 Euro

Mit der beeindruckenden Alexander-Newski-Kathedrale und dem imposanten Witoscha-Gebirge im Hintergrund erleben Sie in Sofia einen einzigartigen Mix aus Natur, Kultur und preiswertem 5-Sterne-Komfort.

Platz 8: Heraklion (Kreta), Griechenland: 155 Euro

Mediterranes Insel-Feeling pur. Nach einem Besuch des antiken Palastes von Knossos können Sie sich in den luxuriösen Resorts mit erstklassiger griechischer Küche verwöhnen lassen.

Platz 9: Tallinn, Estland: 162 Euro

Eine märchenhafte, mittelalterliche Altstadt kombiniert mit High-Tech und modernem Luxus. Ein absoluter Geheimtipp für Design- und Wellness-Liebhaber!

Platz 10: Santo Domingo, Dominikanische Republik: 162 Euro

Genießen Sie karibisches Flair, historische Kolonialbauten und Premium-Service zum Preis, für den man in manch anderer Metropole nicht einmal ein 3-Sterne-Zimmer bekommt.

Mit diesen 3 Tipps sparen Sie noch mehr

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Der Index liefert nicht nur Reiseziele, sondern auch Ratschläge, wie sich der Preis für die Traumunterkunft weiter drücken lässt. Mit der richtigen Taktik wird der 5-Sterne-Aufenthalt noch günstiger:

Last-Minute buchen: Der Bericht zeigt, dass genau eine Woche vor Reiseantritt der optimale Buchungszeitpunkt ist. Clevere Reisende finden oft fantastische Hotelangebote, sogar in allerletzter Minute. Tatsächlich sparen Last-Minute-Bucher im Durchschnitt satte 26 % im Vergleich zu denjenigen, die mehr als vier Monate im Voraus buchen.

Das Sonntagabend-Sparangebot nutzen: Reisende können rund 14 % sparen, wenn sie ihren Aufenthalt auf einen Sonntag statt auf einen Samstag legen. Der Samstag ist traditionell der teuerste Anreisetag für Inlands- und Auslandsaufenthalte.

Die günstigste Reisezeit wählen: Wer maximale Ersparnisse sucht, sollte in der Nebensaison verreisen. Der Jänner gilt als der günstigste Monat des Jahres, um von unschlagbaren Hotelangeboten zu profitieren. Wer hingegen in der zweiten Juliwoche den Urlaub plant, muss sich auf die höchsten Preise des Jahres einstellen.