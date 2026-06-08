Luxus-Villa unter Wasser: Chaos bei den Geissens

Baustellen-Stress, Familienzwist und bizarre Luxusideen: Bei den Geissens überschlagen sich derzeit die Ereignisse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Heftiges Baustellen-Chaos an der Côte d'Azur: Mitten in der heißen Bauphase der neuen Luxusvilla der Geissens in Saint-Tropez wirft plötzlich der Architekt das Handtuch. Für Familienoberhaupt Robert jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – er fackelt nicht lange und übernimmt die Koordination der Baustelle einfach selbst. Um essenzielle Entscheidungen bezüglich Elektrik, Beleuchtung, Fenstern, Treppen, Klimaanlage und der gesamten Inneneinrichtung zu fällen, reist die Millionärsfamilie geschlossen nach Südtirol.

Die Nerven liegen blank

Je mehr Detailentscheidungen allerdings anstehen, desto mehr liegen die Nerven blank. Zwischen den Generationen fliegen ordentlich die Fetzen: Die Töchter Davina und Shania fühlen sich von ihren Eltern Carmen und Robert regelrecht übergangen und beklagen, bei der Gestaltung ihrer eigenen Zimmer kein Mitspracherecht zu haben. Die Diskussionen schaukeln sich derart hoch, dass Shania schließlich die Reißleine ziehen und die Baustelle am liebsten auf der Stelle verlassen möchte.

Weihnachten im Juli

Für skurrile Ideen ist Robert Geiss bekannt – eine davon mutiert nun zum handfesten Familienprojekt. Als er scherzhaft in die Runde fragt, wer Lust auf Weihnachten im Juli hätte, erntet er zunächst nur ungläubige Blicke. Der anfängliche Zweifel verfliegt jedoch rasch, und die Idee findet Gefallen. Prompt machen sich Davina und Shania an die Arbeit, um das familieneigene Chalet im französischen Valberg festlich zu dekorieren. Das Feriendomizil soll fortan nämlich allzeit bereit sein, falls die Geissens künftig wieder die spontane Lust auf ein Weihnachtsfest mitten im Sommer überkommt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Weniger besinnlich präsentiert sich derweil die Lage beim Villen-Bau in Saint-Tropez. Nach heftigen Regenfällen steht das gesamte Areal plötzlich unter Wasser, was die Familie vor akute logistische Probleme stellt. Um das Anwesen in Zukunft nicht nur vor den Elementen, sondern auch vor ungebetenen Gästen zu schützen, wird parallel ein modernes Hochsicherheitssystem installiert, das Einbrechern keine Chance lassen soll.

Das Haus der Geissens steht unter Wasser © Instagram

Zu guter Letzt gerät auch noch ein exklusives Design-Projekt ins Stocken: Robert und Carmen haben einen edlen Pferdesattel aus dem Traditionshaus Hermès zu einem außergewöhnlichen Kunstobjekt umarbeiten lassen. Bei der Abholung des kostspieligen Einzelstücks folgt jedoch die herbe Ernüchterung – das Luxus-Teil erweist sich als fehlerhaft.

Die Doppelfolge mit dem Baustellen-Chaos bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" startet um 20:15 Uhr, gefolgt von den weihnachtlichen Sommer-Eskapaden bei "Davina & Shania – We Love Monaco" um 21:15 Uhr.