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Gegen Kolumbien

ÖFB-Auftaktgegner Jordanien verliert letzten Test

© APA/AFP/SANDY HUFFAKER
Jordaniens Fußball-Nationalteam hat seine Generalprobe für die WM in den USA, Mexiko und Kanada verloren.
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Österreichs WM-Auftaktgegner am 17. Juni (6.00 Uhr) unterlag am Sonntag (Ortszeit) in San Diego Kolumbien mit 0:2 (0:1). Für die überlegenen Südamerikaner traf Palmeiras-Legionär Jhon Arias doppelt (41., 55.). Bei den Jordaniern, die in der zweiten Hälfte die komplette Mannschaft durchwechselten, sah Mittelfeldspieler Amer Jamous in der 90. Minute die gelb-rote Karte.

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Das arabische Team hatte bereits vor einer Woche gegen die Schweiz in St. Gallen mit 1:4 verloren und ist heuer in vier Testspielen noch sieglos. Kolumbien reist hingegen mit zwei Siegen binnen sechs Tagen zur WM, wo am 18. Juni (4.00) in Mexiko-Stadt Usbekistan der erste Gegner ist.

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