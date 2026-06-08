Baumgartner: Verletzung ist noch viel schlimmer

Der ÖFB-Star wird wohl den ganzen Herbst ausfallen.

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Christoph Baumgartners Verletzung ist wohl noch viel schlimmer als bisher angenommen. Wie der Kurier berichtet, soll sich der ÖFB-Star beim Aufwärmen für das Testspiel gegen Tunesien die Sehne des Rectus femoris an der Oberschenkel-Vorderseite am Hüftansatz gerissen haben. Damit fällt der 26-Jährige rund 5 Monate aus.

Damit verpasst Baumgartner nicht nur die gesamte WM, sondern auch die Nations-League-Spiele im Herbst. Auch seinem Verein RB Leipzig fehlt der Österreicher wohl den ganzen Herbst. Der 26-Jährige wurde bereits von einem Spezialisten in Turku in Finnland operiert.

Dennoch will der 26-Jährige in die USA nachreisen. "Als klar war, dass er ausfällt, war das Erste, das er gesagt hat, dass er unbedingt herkommen will. Wenn er fliegen kann, will er kommen und uns unterstützen", erzählte ÖFB-Kollege Konrad Laimer.