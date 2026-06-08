Promis gehen in der Therme baden

Nach einer wetterbedingten Zitterpartie mutierte die legendäre "Stani Challenge" in der Therme Loipersdorf zum emotionalen Promi-Gipfel – inklusive bitterem gesundheitlichen Rückschlag hinter den Kulissen.

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Wasserspaß mit Verspätung, dafür mit umso mehr Starpower: Die legendäre "Stani Challenge" in der Therme Loipersdorf lockte am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche prominente Gesichter in die Steiermark. Ganz reibungslos verlief das Event-Highlight allerdings nicht – der Wettergott bewies zunächst wenig Sinn für sommerliche Pool-Spiele.

Wegen Schlechtwetters mussten die Veranstalter die Challenge schweren Herzens von Freitag auf Samstag verschieben. Als sich die Wolkendecke dann aber endlich lichtete, gab es für die VIP-Gäste kein Halten mehr.

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Austropop-Prominenz am Beckenrand

Unter den mutigen Teilnehmern, die sich für den guten Zweck und den Spaß an der Sache ins Zeug legten, in der Jury saßen oder einfach für beste Stimmung sorgten, fand sich das Who-is-Who der heimischen Kulturszene.

Sänger Lucas Fendrich zeigte sich gewohnt lässig, während EAV-Legende Thomas Spitzer und Kabarettist Alf Poier mit gewohntem Schmäh für jede Menge Lacher abseits des Beckensorgten. Die Stimmung unter den Gästen war trotz der wetterbedingten Zitterpartie im Vorfeld phänomenal.

Stani, Alf Poier, Thomas Spitzer und Caro Athanasiadis © Thomas Heinrich

Nächster Tiefschlag für Caroline Athanasiadis

Weniger zu lachen hatte hingegen ORF-Publikumsliebling Caroline Athanasiadis. Die quirlige Entertainerin und Kabarettistin muss derzeit einiges wegstecken. Nachdem erst kürzlich das überraschende Aus ihrer ORF-Quizshow "Smart 10" für einen herben Dämpfer gesorgt hatte, folgte der nächste Rückschlag.

Wie vor Ort bekannt wurde, macht eine Zahn-Operation der Powerfrau schwer zu schaffen. Die Folgen sind bitter: "Ein Auftreten auf der Bühne und Kabarettspielen ist danach sechs Wochen nicht möglich", verriet sie schweren Herzens.

Obwohl Athanasiadis den Schock sichtlich verdauen musste und gesundheitlich angeschlagen war, ließ sie es sich nicht nehmen, in der Therme Loipersdorf vorbeizuschauen, um ihre Kollegen anzufeuern. Ein Beweis für echten Profi-Geist – auch wenn die Zwangspause im Scheinwerferlicht der Entertainerin verständlicherweise aufs Gemüt schlägt.

Ein voller Erfolg für die Thermenregion

Am Ende des Tages tat die Verschiebung dem Erfolg der Stani Challenge keinen Abbruch. Das Event bewies einmal mehr, dass man in Loipersdorf auch von kurzen Regenschauern nicht unterzukriegen ist. Für die Thermengäste wurde das Wochenende dank der prominenten Dichte jedenfalls zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und am Ende setzte sich Stani erneut gegen den Rest der Gäste durch.