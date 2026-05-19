"Alle Achtung" – Christian Stani als Badewaschl in der Therme

„Alle Achtung“-Sänger Christian Stani tauschte das Mikrofon gegen die Trillerpfeife und zeigte einen Tag lang als Bademeister, Kinderanimateur und Poolbar-Mitarbeiter vollen Körpereinsatz.

Normalerweise bringt er mit Hits wie „Marie“ die Konzertbühnen des Landes zum Beben, doch kürzlich tauschte Christian Stani, Frontman der steirischen Erfolgsband Alle Achtung, das Mikrofon gegen Putzeimer, Trillerpfeife und Badehose. Im Thermenresort Loipersdorf hieß es für den Musiker: Schweiß treiben statt Songs schreiben. Stani musste einen Wetteinsatz aus dem Duell „Stani vs. Loipersdorf“ einlösen – und das bedeutete einen Tag lang beinharte Knochenarbeit im steirischen Wellenparadies.

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Harte Realität am Beckenrand

Wer glaubt, der Popstar durfte sich im Whirlpool die Zehennägel lackieren lassen, irrt gewaltig. Das Thermen-Management spannte den prominenten Hilfsarbeiter quer durch alle Abteilungen ein. Als frischgebackener Hilfsbademeister wachte Stani mit Argusaugen über die Beckenlandschaft, bewies beim Aufpumpen unzähliger Riesen-Schwimmreifen ordentlich Puste und sorgte beim anschließenden Bodenwischen höchstpersönlich dafür, dass im Resort niemand unfreiwillig in den Spagat schlitterte.

Stani pumpt die Rutschreifen auf. © Thermenresort Loipersdorf

Auch vor der absoluten Königsdisziplin drückte sich der Sänger nicht: dem Entertainment der jüngsten Gäste. Als Kinderanimateur verrenkte sich Stani beim Liegestuhl-Tanz, ehe er an der Poolbar als Neo-Barkeeper direkt ins nächste Haifischbecken geworfen wurde. Cocktails shaken für durstige Thermengäste im Akkord – da wird die Poolbar schnell zur Belastungsprobe für die Musiker-Nerven.

Der Sänger wischt den Boden © Thermenresort Loipersdorf

„Leistungssportler im Bademantel“

Nach Schichtende zog der sichtlich geschaffte, aber sichtlich beeindruckte Musiker ein ehrliches und gewohnt humorvolles Resümee über seinen Ausflug in die echte Arbeitswelt. Die harte Realität hinter den Kulissen eines scheinbar so entspannten Wellness-Tempels hat beim Bandleader bleibenden Eindruck hinterlassen: „Nach einem Tag Mitarbeit im Thermenresort weiß ich: Die Leute dort sind eigentlich Leistungssportler im Bademantel. Ein tolles Team, tolle Menschen!“





Hinter der humorvollen Aktion steckte neben dem eingelösten Wetteinsatz auch ein ernsterer Gedanke. Der harte Arbeitstag des Musikers sollte spürbar machen, wie viel ungesehene Leistung und Manpower eigentlich notwendig sind, damit die Gäste seelenruhig im Thermalwasser dahindümpeln können. Gleichzeitig rückte die Aktion die Rolle des Resorts ins Rampenlicht, das als einer der größten Arbeitgeber der Region die wirtschaftlichen Muskeln spielen lässt. Für Christian Stani steht jedenfalls fest: Das Mikrofon liegt ihm dann doch etwas besser in der Hand als der Wischmopp.