Open-Air: Vorhang auf für die "MQ Sommerbühne"

Von Ende Mai bis September lädt die neue, begrünte Sommerbühne im Haupthof des MuseumsQuartiers zu kostenlosen Konzerten, Lesungen, Filmvorführungen und Talks ein.

Am 21. Mai wird die beliebte Sommerbühne im MuseumsQuartier (MQ) feierlich eröffnet. Zwei Wochen später starten dann auch die "MQ Tunes" in die Saison: Immer mittwochs präsentieren sich junge österreichische Bands aus den Genres Pop, Indie und Elektro. Besucher können dabei entspannt auf den umliegenden Enzis Platz nehmen oder zwischen Pflanzen flanieren und dabei ihre neuen Lieblingskünstler entdecken.

© MuseumsQuartier Wien / Thomas Meyer

Das MQ setzt auch in diesem Jahr wieder auf Vielfalt: Neben Konzerten erwarten die Besucher Performances, Talks und Lesungen. Für die Musikreihe arbeiten die Veranstalter mit mica – music austria zusammen. Musiker konnten sich bis Ende Februar bewerben und erhalten nun die große Chance, ihre Songs einem neuen Publikum vorzutragen.

© MuseumsQuartier Wien / Thomas Wache

Damit wird das MQ erneut zum Sommer-Treffpunkt für Kultur, Musik und urbanes Lebensgefühl mit Gratis-Programm mitten in der Stadt. Achtung für alle, die's lieber kühler mögen: Die "MQ Tunes" gibt es nicht nur im Sommer, sondern erstmals auch in der Vorweihnachtszeit! Die Konzerte sind immer mittwochs - und natürlich wieder kostenlos.