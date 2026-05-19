Fan-Schock: Schlager-Star verkündet Abschied

Angesichts eines bevorstehenden Jahres voller privater und beruflicher Großjubiläen hat der Musiker auf einer emotionalen Pressekonferenz seine Abschiedstournee verkündet.

Das kommende Jahr steht für Bernhard Brink ganz im Zeichen der großen Meilensteine: Der legendäre Schlagertitan feiert nicht nur seinen 75. Geburtstag und das 55-jährige Bühnenjubiläum, sondern auch die Rubinhochzeit – 40 gemeinsame Ehejahre – mit seiner Frau Ute. Doch inmitten dieser Feststimmung überraschte der Sänger nun auf einer Pressekonferenz in Berlin mit einer emotionalen Ankündigung, die die gesamte Branche bewegt.

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Das große Grübeln nach dem Geburtstag

Es waren zutiefst nachdenkliche und demütige Töne, die der sonst so vitale Entertainer anschlug. Kurz nach seinem 74. Geburtstag sei der Musiker ins Grübeln geraten und habe sich intensiv mit der eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt. Die Vergänglichkeit im engsten Umfeld hinterließ dabei tiefe Spuren in der Schlager-Ikone. „Viele Kollegen sind von uns gegangen, viele Leute aus dem Umfeld sind nicht mehr da. Wo man dann auch sagt, du bist ja auch schon 74. Das Leben ist nicht endlos.“





Aus diesen existenziellen Fragen über die eigene Zukunft erwuchs schließlich der Entschluss, einen Schlussstrich unter ein ganz bestimmtes Kapitel seines Schaffens zu ziehen. Unter dem bezeichnenden Titel „Danke für die Zeit“ wird Brink im kommenden Jahr auf eine große Abschiedstournee gehen, „die es in dieser Form so nicht noch einmal geben wird.“

Voller Demut vor der eigenen Lebensleistung

Beim Blick zurück auf mehr als fünf Jahrzehnte im Rampenlicht zeigte sich der Sänger von tiefem Dank erfüllt. Dass ihm eine derart beständige Karriere im oft so schnelllebigen Musikgeschäft beschieden sein würde, grenzt für ihn selbst an ein kleines Wunder. „Ich sitze hier voller Demut, dass ich das alles erleben durfte, das konnte keiner ahnen. Das haben meine Eltern niemals geglaubt, dass das so überhaupt passiert“, gestand Brink offen vor den Medienvertretern.

Für die treue Fangemeinde, die ihn über Generationen hinweg begleitet hat, fand der Altmeister gewohnt warme Worte der Anerkennung und bedankte sich pauschal für die jahrzehntelange Loyalität auf all seinen Wegen.





Kein endgültiges Karriere-Ende

Obwohl das Wort „Abschiedstournee“ im ersten Moment wie ein finaler Rückzug klingt, gibt Brink sogleich Entwarnung für alle Schlagerfans. Der Musiker, der bereits in der jüngeren Vergangenheit immer wieder laut über seine berufliche Zukunft nachgedacht hatte, stellt unmissverständlich klar, dass er dem Mikrofon nicht gänzlich den Rücken kehren wird.

Der Rückzug betrifft lediglich die logistisch und körperlich extrem fordernden Konzertreisen am Stück. Das endgültige Karriere-Ende bleibt somit aus: „Ich werde weiter Musik machen. Ich werde weiterhin Auftritte machen, aber eine Tournee wird es in der Form nicht mehr geben.“ Einzelne Shows und neue Songs wird es also auch in Zukunft geben – nur der ganz große Tour-Stress gehört nach dem kommenden Jubiläumsjahr der Vergangenheit an.