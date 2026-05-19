4. Ehe: Lady Dianas (†36) Bruder hat heimlich geheiratet

Charles Spencer, der jüngere Bruder der unvergessenen Prinzessin Diana, hat wieder Ja gesagt. Der Earl Spencer führte die renommierte Archäologin und Podcasterin Cat Jarman in den USA vor den Traualtar, nur wenige Monate nach seiner Scheidung.

Am 15. Mai gaben sich Charles Spencer (61) und Cat Jarman im US-Bundesstaat Arizona in einem betont privaten Rahmen das Jawort. Als visuelle Untermalung für den Start in den neuen Lebensabschnitt diente die atemberaubende Wüstenlandschaft rund um den berühmten Cathedral Rock in Sedona. Das Magazin People veröffentlichte Hochzeitsfotos, die das Paar sichtlich gelöst zeigen: Die Braut wählte für den besonderen Tag ein hellblaues, ärmelloses Kleid mit modischen Ausschnitten an der Taille, während der Bräutigam ganz nonchalant im dunklen Anzug mit hellblauem Hemd – jedoch ganz ohne Krawatte – erschien.

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In einem gemeinsamen Statement machten die Frischvermählten aus ihrem Seelenleben kein Geheimnis: „Wir fühlen uns beide unglaublich glücklich, dass wir uns von Kollegen zu Freunden und dann zu tiefer Liebe und Verbundenheit entwickelt haben. Jede Phase unserer Beziehung war von Lachen geprägt, und wir teilen eine Leidenschaft für das Leben.“

Vom Wikinger-Buch zum gemeinsamen Podcast

Die Liebesgeschichte der beiden liest sich wie das Drehbuch zu einer akademischen Romanze. Der erste Funke sprühte rein beruflich, als Charles Spencer im Jahr 2021 darum gebeten wurde, Cats Sachbuch „River Kings“ über die Historie der Wikinger zu rezensieren. Aus dieser ersten geschäftlichen Annäherung erwuchs rasch eine tiefe Freundschaft. Es folgten gemeinsame Stunden auf archäologischen Ausgrabungsstätten, ehe die beiden ihre Synergien auch medial bündelten. Zusammen mit Reverend Richard Coles betreiben sie seither den erfolgreichen Podcast „The Rabbit Hole Detectives“.

Über den Beziehungsstatus wurde in der High Society lange Zeit gemunkelt, ehe der Earl im Oktober 2024 gegenüber der Zeitung The Times mit den knappen, aber vielsagenden Worten „Wir stehen uns nah“ die Liaison offiziell bestätigte. Für die Braut ist dieser Schritt kein Neuland: Nach ihrer ersten Ehe mit Tom Jarman, aus der zwei Söhne stammen, ist es für sie der zweite Bund fürs Leben.

Ein turbulentes Vorleben

Weitaus ereignisreicher liest sich die Ehe-Chronik des Bruders der Königin der Herzen, für den es bereits der vierte Anlauf ist. Spencer war in der Vergangenheit mit Victoria Lockwood (1989–1997) sowie mit Caroline Freud (2001–2007) verheiratet. Seine dritte Ehe mit der kanadischen Philanthropin Karen Spencer ging im Juni 2024 medienwirksam in die Brüche. Das darauffolgende Scheidungsverfahren vor dem Londoner High Court fand erst im Dezember 2025 seinen juristischen Abschluss. Aus dieser Verbindung ging die gemeinsame Tochter Charlotte Diana hervor – insgesamt ist Spencer stolzer Vater von sieben Kindern aus seinen drei vorherigen Ehen.

Überschattet wurde das private Glück im Vorfeld der Hochzeit zudem von einem handfesten Rechtsstreit, der monatelang für Schlagzeilen in den Society-Blättern gesorgt hatte. Cat Jarman hatte Spencers Ex-Frau Karen gerichtlich belangt, da diese angeblich ohne Einverständnis Details über Jarmans Multiple-Sklerose-Diagnose an Dritte weitergegeben haben soll. Die Beschuldigte bestritt die Vorwürfe vehement. Erst Ende des vergangenen Jahres 2025 konnte diese pikante Causa schließlich durch einen außergerichtlichen Vergleich endgültig ad acta gelegt werden – und machte damit den Weg frei für das unbeschwerte Liebesglück in der Wüste von Arizona.