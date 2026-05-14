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Bauernregel
© Getty

Eisheiliger

Bauernregel: "Ist das Wetter am Bonifatius-Tag schön, ..."

Von
14.05.26, 01:00
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Der 14. Mai ist im bäuerlichen Kalender ein Datum von besonderer Bedeutung.  

Während die Natur in voller Blüte steht und die Tage spürbar länger werden, blicken Gärtner und Landwirte an diesem Tag traditionell mit einer Mischung aus Hoffnung und Vorsicht gen Himmel. Es ist der Gedenktag des Heiligen Bonifatius – der letzte der sogenannten „Eisheiligen“ in der klassischen Zählung.

Wer war Bonifatius?

Bonifatius von Tarsus, dessen Namenstag wir am 14. Mai feiern, ist in der Wetterkunde als der „dritte im Bunde“ der Eisheiligen bekannt. Nach Pankratius (12. Mai) und Servatius (13. Mai) markiert er oft den Abschluss dieser kritischen Phase im Frühling. In der volkstümlichen Überlieferung gelten diese Tage als die letzte Chance für den Winter, noch einmal kräftig mit Frost und Kälte zuzuschlagen, bevor der Sommer endgültig Einzug hält.

Die bekanntesten Bauernregeln zum 14. Mai

Die Überlieferungen rund um den Bonifatius-Tag sind zahlreich. Sie spiegeln die jahrhundertealte Erfahrung wider, dass das Wetter in dieser Zeit oft unbeständig ist und empfindliche Pflanzen gefährden kann. Hier sind die prägnantesten Reime:

  • „Pankratius, Servatius, Bonifatius – drei frostige Gesellen, die das Wachstum oft erhellen.“
  • „Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.“ (Dies ist eine der wichtigsten Regeln, da sie den Übergang zum 15. Mai, dem Tag der „Kalten Sophie“, einläutet.)
  • „Ist das Wetter am Bonifatius-Tag schön, so wird es auch den ganzen Sommer gehen.“
  • „Der Bonifatius bringt das Ende der Kälte, doch traue nicht zu früh dem grünen Felde.“

Mythos vs. Realität: Was ist dran an den Eisheiligen?

Warum aber konzentriert sich die Wetterlore gerade auf diese wenigen Tage im Mai? Wissenschaftlich betrachtet ist das Phänomen der Eisheiligen eine statistische Häufung von Kaltlufteinbrüchen aus nordischen Regionen, die in Mitteleuropa oft Mitte Mai auftritt.

Ein wichtiger Aspekt, den viele heute vergessen, ist die kalendarische Verschiebung: Die Bauernregeln entstanden vor der gregorianischen Kalenderreform von 1582. Das bedeutet, dass der „echte“ Zeitpunkt der Eisheiligen – also die Zeit, in der die Wahrscheinlichkeit für späten Bodenfrost klimatisch am höchsten ist – heute eigentlich etwa zehn Tage später liegt. Gärtner und Landwirte, die auf Nummer sicher gehen wollen, warten daher oft bis nach den sogenannten „Schafskälte-Tagen“ oder zumindest bis nach dem 20. Mai, bevor sie frostempfindliche Gewächse wie Tomaten oder Dahlien ins Freiland setzen.

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