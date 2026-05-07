Umbau der Spitäler: DAS ist der Plan für die Gesundheitsversorgung im Weinviertel

Neues Mega-Klinikum in Stockerau, Roboter-OPs, Telemedizin – und kürzere Wartezeiten für alle Patienten. So der Plan. Los gehen wird es aber gewiss noch nicht "morgen".

Das Weinviertel bekommt ein komplett neues Gesundheitssystem – und der Umbau hat bereits begonnen! In den kommenden zehn bis 15 Jahren entsteht in Stockerau ein brandneues Schwerpunktklinikum, das die Kliniken Hollabrunn, Stockerau und Korneuburg vereinen wird. Bis dahin arbeiten die drei Häuser bereits jetzt in einem engeren Verbund zusammen. Landesrat Anton Kasser (ÖVP) machte das bei einer Pressekonferenz im Landesklinikum Hollabrunn klar: "Das bringt uns dahin, dass wir Leistungen verschieben und bündeln und für die Menschen das beste Angebot dort bereitstellen, wo es sinnvoll ist."

Das erste Ergebnis: 100 Operationen pro Monat mehr in Hollabrunn

Ein konkretes Beispiel zeigt, wie die neue Zusammenarbeit bereits funktioniert: Die Geburtshilfe wurde vom Landesklinikum Hollabrunn nach Korneuburg verlegt – und damit wurden in Hollabrunn wertvolle Räume für planbare Eingriffe frei. Seither werden dort monatlich rund 100 Operationen durchgeführt, von Augenoperationen über Gebärmutter-Eingriffe bis hin zu kleineren Knie-OPs – Tendenz steigend! LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam erklärt die Logik dahinter: Wer geplante Eingriffe von der Akutmedizin trennt, sorgt dafür, dass beide Teams stabiler arbeiten, Termine besser eingehalten werden – und das kommt am Ende Patienten wie Personal zugute.

Roboter operieren ab 2026 – Telemedizin für alle

Die Modernisierung geht noch weiter: Am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf startet ab Mitte 2026 ein roboterassistiertes Operationsprogramm – für präzisere Eingriffe, kürzere Spitalsaufenthalte und schnellere Rehabilitation. Und bis Jahresende soll im gesamten Weinviertel das Telemedizin-Programm "Herzmobil" für Herzinsuffizienz-Patienten ausgerollt werden, das Betroffene nach dem Spitalsaufenthalt digital betreut.

Mega-Campus in Hollabrunn geplant

Hollabrunn bekommt zusätzlich einen völlig neuen Gesundheits- und Pflegecampus mit sage und schreibe 288 Betten – inklusive Pflege- und Betreuungszentrum, psychosozialem Zentrum, Mutter-Kind-Haus, Tagesstätte für Senioren und einem eigenen Ambulatorium.

Das große Bild: Zwei Schwerpunktkliniken für das ganze Weinviertel

Das neue Landesklinikum Weinviertel Süd in Stockerau wird neben dem bestehenden Schwerpunktklinikum in Mistelbach das zweite große Leitkrankenhaus der Region. Mistelbach soll dabei auch nach 2040 sein volles Leistungsspektrum behalten. Zu konkreten Details nach 2040 hüllen sich Landesrat und Gesundheitsagentur noch in Schweigen – laufende Planungen und Verhandlungen laufen auf Hochtouren.Fazit: Das Weinviertel rüstet sich für die Medizin der Zukunft – mit Robotern, Telemedizin und einem völlig neuen Klinikverbund. Für die Patienten soll am Ende eines zählen: kürzere Wartezeiten und bessere Versorgung!