Herzensprojekt: Kult-Autor bringt Weinviertler Dialekt in die Pflegeheime

"Weinviertlerisch PUR": Michael Staribacher sorgt für Lachen, Staunen und Schmunzeln bei 1.200 Senioren – und lernt dabei selbst dazu!

Eine Initiative, die direkt ins Herz geht: In den zehn Pflege- und Betreuungszentren der Gesundheitsregion Weinviertel startet ab Mai eine ganz besondere Kulturserie. Der Weinviertler Erfolgsautor Michael Staribacher – von vielen liebevoll "Wortklauber" genannt – bringt mit seinen interaktiven Lesungen unter dem Titel "Weinviertlerisch PUR" Dialekt, Humor und Heimatgefühl direkt zu den rund 1.200 Bewohnerinnen und Bewohnern der Region.

Der Mann, der das Weinviertel lebt

Staribacher ist kein Unbekannter: Seine Bücher wie das "Eichenbrunner Sprachlexikon", "HU is HU im Weinviertel" oder das "Weinviertler Dialektlexikon" waren reißender Absatz – manche bereits ausverkauft! Bei seinen Lesungen präsentiert er auf heitere Weise Dialektbegriffe, Ortsspitznamen und Kurzgeschichten, garniert mit echten Weinviertler Weisheiten. Den Abschluss bildet dann entweder ein zündender "Weinviertel Dialekt Blitzkurs" oder ein witziges "Dialekt-Quiz" – bei dem das Publikum kräftig mitmischen darf. Staribacher selbst freut sich riesig auf die Begegnungen: Er ist überzeugt, dass er von einer Generation lernen darf, die diese typischen Ausdrücke und Redewendungen noch aus dem Alltag kennt und selbst gelebt hat.

Politik begeistert – von der Kellergasse bis ins Landhaus

Auch die Politik ist Feuer und Flamme. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister traf Staribacher und Landtagspräsident Karl Wilfing (alle ÖVP) kürzlich persönlich in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn zum Austausch über die Eigenheiten des Weinviertels. Teschl-Hofmeister betont, dass neben der Pflege die Begleitung des Alltags für ältere Menschen von immenser Wichtigkeit sei – und Staribacher schaffe es mit Humor und Interaktion, seinem Publikum echte Wohlfühlmomente zu schenken. Landtagspräsident Wilfing – selbst von vielen als "Mr. Weinviertel" bezeichnet – schwärmt: Er kenne Staribacher schon lange und sei stets begeisterter Zuhörer gewesen. Die Seniorinnen und Senioren werden beim Zuhören Grund zum Staunen, Schmunzeln und Lachen haben – versprochen!

Mehr als nur Pflege – offene Häuser für alle

Die Lesungen sind Teil der großen "Kulturserie Weinviertel", die Geschäftsführerin Katja Steininger von der Gesundheit Weinviertel GmbH ins Leben gerufen hat. Gestartet wurde mit virtuellen Kellergassenführungen, weiter ging es mit Vernissagen der Künstlerin Inna Pavlecka-Tumarkin – und jetzt kommt Staribacher. Das Ziel ist klar: Die Pflegezentren sollen zu offenen Häusern werden, die Lebensfreude, Kultur und Gemeinschaft in den Alltag bringen. Fazit: Wenn der Weinviertler Dialekt auf Herzenskultur trifft, entstehen Momente, die man so schnell nicht vergisst. Bravo!